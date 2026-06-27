Как правильно заморозить кабачки: эксперты назвали лучший способ

На кабачках быстро образуются кристаллы льда при длительном хранении.

Сезон кабачков сейчас в самом разгаре, и как раз самое время делать запасы этого овоща. Кабачки можно мариновать, как огурцы, или сушить, но проще всего заморозить. Однако есть одна проблема – влажность. Кабачки на 95% состоят из воды, которая при заморозке превращается в кристаллы льда и портит вкус. Однако есть способ справиться с этой проблемой.

Способ заморозки кабачков зависит от того, как вы планируете его использовать, пишет портал simplyrecipes.

Небольшие, твердые овощи можно заморозить кубиками и потом использовать, например, в рагу. Бланширование в кипящей воде в течение двух-трех минут с последующим погружением в ледяную ванну останавливает активность ферментов и сохраняет текстуру, цвет и вкус.

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Но лучший способ заморозить кабачки – натереть их на терке. При размораживании они становятся шелковистыми и хорошо пододят для добавления в выпечку. Они также сохраняют текстуру в несладких блинчиках и или при добавлении в быстрый соус для пасты. Чтобы убрать лишнюю воду, эксперты рекомендуют метод маринования.

Как замораживать натертые кабачки

Удалите все крупные семена и измельчите мякоть с помощью насадки-измельчителя в кухонном комбайне или крупной терки для сыра.

Посыпьте каждые полкилограмма кабачков одной чайной ложкой соли, оставьте на 20 минут, а затем отожмите. Чем суше кабачок перед заморозкой, тем меньше воды выделит при размораживании.

Упакуйте натертый кабачок в пакеты для заморозки и разложите их ровно до полного замерзания.

Разморозьте кабачок в дуршлаге, чтобы слить лишнюю жидкость. Примерно 750 г свеженатертого кабачка превращаются в 600 г готового к употреблению измельченног продукта.

Министерство сельского хозяйства США утверждает, что замороженный цуккини хранится в морозилке до 10 месяцев. Однако лучше использовать его в течение четырех месяцев в несладких блюдах, а остальное можно использовать для выпечки.

Ранее УНИАН советовал очень вкусный рецепт кабачков в кляре по-франзузски.

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