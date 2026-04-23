Какую рыбу следует есть для крепкого здоровья: диетологи назвали лучший вариант

Лучшим источником омега-3 является мелкая рыба, такая как сардины и анчоусы.

Рыба является одним из лучших продуктов, содержащих белок и питательные вещества, однако не все ее виды заслуживают места в вашем рационе. Поэтому специалисты по питанию, хорошо разбирающиеся в морепродуктах, определили самую полезную для здоровья рыбу и рассказали о нескольких ее серьезных конкурентах, пишет martha stewart.

Самая полезная рыба № 1

Лосось занимает первое место в этом списке, ведь он богат белком, витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами. Этот продукт также является богатым источником докозагексаеновой кислоты (DHA) и эйкозапентаеновой кислоты (EPA) - длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые играют ключевую роль в организме, помогая снизить риск хронических заболеваний.

"Омега-3 - это незаменимые жирные кислоты, которые обладают множеством доказанных преимуществ для здоровья, а также немалым количеством потенциальных преимуществ, которые мы до сих пор активно исследуем", - объяснил Эндрю Торн-Лайман, эпидемиолог-диетолог из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.

Дикий лосось против выращенного

Несмотря на то, что все виды лосося, включая выращенный и консервированный, содержат много питательных веществ, дикий лосось, как правило, имеет больше преимуществ.

"Дикий лосось - один из самых здоровых вариантов, которые вы можете выбрать, если речь идет о рыбе. Он естественным образом богат нежирным высококачественным белком и не содержит антибиотиков, гормонов и других искусственных добавок", - отметила Жаклин Гомес, дипломированный диетолог компании Wild Alaskan Company.

Самые полезные варианты

Торн-Лайман считает, что лучшим источником омега-3 является мелкая рыба, такая как сардины и анчоусы.

"Они не только являются богатым источником омега-3, но и, когда вы едите рыбу целиком, вы также получаете микроэлементы, такие как кальций из костей, цинк и витамин А из рыбьих голов", - добавил диетолог.

Употребляйте разную рыбу

Лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь, или рыба SMASH - жирная рыба холодных вод, с высоким содержанием омега-3 и низким содержанием ртути и токсинов - считаются самыми здоровыми и безопасными для употребления.

"Это одни из самых питательных источников белка, которые мы можем включить в свой рацион", - заверила Гомес.

Несмотря на то, что лосось является лидером, разнообразие в рационе еще полезнее.

"Ключевым принципом при выборе белков в целом является поиск разнообразных видов белков, и тот же принцип применяется также к рыбе и морепродуктам", - сказал Торн-Лайман.

Польза лосося для здоровья

Лосось приносит пользу почти всем органам тела благодаря сочетанию высококачественного белка и омега-3 жирных кислот.

Здоровье сердца

"Омега-3 из жирной рыбы, такой как дикий лосось, поддерживают здоровье сердца, снижая уровень триглицеридов, уменьшая воспаление и помогая поддерживать артериальное давление", - подчеркнул Гомес.

Омега-3 помогают снизить уровень "плохого" холестерина, а исследования показали, что употребление жирной рыбы, такой как лосось, связано со сниженным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

"Я считаю, что наиболее убедительные доказательства касаются пользы для здоровья сердца, особенно если эти вещества поступают непосредственно из рыбы, а не из пищевых добавок", - добавил Торн-Лайман.

Снижает воспаление

Жирные кислоты, содержащиеся в лососе, обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить хроническое воспаление и регулировать иммунный ответ.

Функционирование мозга

"Омега-3 снижают воспаление в организме, и многие ключевые ткани в организме состоят из них - включая мозг", - подчеркнул диетолог.

Омега-3 в лососе играют ключевую роль в здоровье мозга и обеспечивают важные питательные вещества, такие как витамин D, селен и цинк, которые поддерживают иммунную функцию и общее самочувствие, заверила Гомес.

Здоровье костей

Мягкие съедобные кости лосося богаты кальцием. Витамин D, укрепляющий кости, помогает организму усваивать кальций, который необходим для плотности костной ткани и профилактики остеопороза. Также на первый план в этом случае выходят два очень важных макроэлемента.

"Консервированные варианты могут быть такими же питательными, как и свежие, содержа в себе тот же высококачественный белок и омега-3 жирные кислоты", - добавила диетолог.

