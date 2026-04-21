Диетолог объяснила, как часто нужено есть рыбу, чтобы получить пользу от омега-3

Омега-3 крайне важна для поддержания общего состояния здоровья.

Жирная рыба – хороший источник омега-3, но это не значит, что нужно есть морепродукты каждый день.

Издание Very Well Health выснило у диетолога Грейс А. Дероча, как часто на самом деле следует есть рыбу, чтобы получить необходимые дозу омега-3.

Эксперт отметила, что Американская ассоциация кардиологов рекомендует употреблять около двух порций жирной рыбы по 3,5 унции илли 100 грамм в неделю.

"Это обеспечивает постоянный источник незаменимых омега-3 жирных кислот, которые играют ключевую роль в здоровье сердца, мозга и глаз. 3,5 унции – это примерно размер большого мобильного телефона или чековой книжки", - объяснила Дероча.

Она рекомендует обратить внимание на лосось, тихоокеанскую скумбрию, анчоусы, сардины и сельдь.

"Омега-3 важны, поскольку относятся к категории незаменимых жирных кислот, а это значит, что организм не может самостоятельно их синтезировать. Омега-3 помогают уменьшить воспаление, снизить уровень триглицеридов и поддерживать здоровое кровяное давление, сохраняя эластичность артерий", - указала диетолог.

По ее словам, не только жирная рыба может быть хорошим источником омега-3, но и льняное семя в порошке, соевые бобы, семена чиа и грецкие орехи.

