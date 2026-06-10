Что повышает артериальное давление: диетологи назвали 5 неожиданных продуктов

Натрий может способствовать повышению артериального давления.

Тот самый завтрак-сэндвич, который вы купили по дороге на работу, может содержать почти 1 000 миллиграммов натрия, что составляет почти половину суточной нормы, рекомендованной в "Рекомендациях по питанию США". Об этом пишет EatingWell.

"Натрий - это гораздо больше, чем то, что находится в вашей домашней солонке. Он скрывается почти во всем, и большинство людей потребляют гораздо больше, чем осознают", - отметил лицензированный диетолог, сертифицированный специалист по спортивному питанию Вэл Уорнер.

Поэтому диетологи рассказали о продуктах, которые могут увеличить потребление натрия, что повышает ваше артериальное давление.

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Бейгл

Утренний бейгл может быть одним из самых незаметных источников натрия на кухне, ведь он не имеет особо соленого вкуса. Однако один обычный бейгл содержит больше натрия, чем три ломтика обычного хлеба.

"Нарезанный хлеб может содержать от 100 до 300 миллиграммов натрия на ломтик", - говорит дипломированный диетолог Эвери Зенкер.

В то же время типичный обычный бейгл содержит около 430 мг натрия, а большие бейглы, как в пекарне или кафе, могут содержать от 600 до 700 мг - еще до того, как вы что-то к ним добавите.

Консервированная фасоль

Это недорогой продукт с длительным сроком хранения, богатый клетчаткой и растительным белком, однако он также может стать неожиданным источником натрия.

"В полстакана (около 130 граммов) обычной консервированной фасоли может содержаться от 300 до 450 миллиграммов натрия", - отмечает Уорнер.

Это составляет до 20% рекомендуемой суточной нормы, которую можно потреблять с одним гарниром или в качестве добавки к салату.

"Натрий добавляют в качестве консерванта, но хорошая новость заключается в том, что два простых шага могут значительно уменьшить количество натрия, попадающего на вашу тарелку. Во-первых, следует искать консервы с пометкой "без добавления соли" или "с низким содержанием натрия", в которых натрия на порцию может быть почти ноль", - советует диетолог.

Творог

Творог ценится за высокое содержание белка и универсальность, но часто люди могут не подозревать о количестве натрия, которое он может содержать. В частности, одна чашка нежирного творога может содержать более 900 мг натрия - это больше соли, чем вы получите от кусочка пиццы с сыром.

"Чтобы уменьшить потребление, ищите варианты с низким содержанием натрия. Порция размером в полстакана, украшенная нарезанными персиками, свежими ягодами или огурцом и молотым перцем, сохраняет белковый заряд без дополнительной нагрузки соли", - добавляют в материале.

Заправки для салатов

Известно, что миска смешанной зелени и свежих овощей может содержать 50 мг натрия, однако если добавить две столовые ложки заправки, то натрия станет на 200-400 мг больше.

"Именно здесь люди чаще всего допускают ошибку - небольшие количества накапливаются на удивление быстро", - добавляет Уорнер.

Поэтому, чтобы получить заправки с меньшим содержанием натрия, попробуйте оливковое масло и уксус с каплей лимона, ложкой горчицы и измельченными свежими травами.

"Эта комбинация обеспечивает насыщенный вкус с минимальным содержанием натрия. Если вы предпочитаете заправки в бутылках, ищите варианты с пониженным содержанием натрия или окунайте вилку в заправку перед каждым кусочком, чтобы почувствовать ее вкус, не заливая ею весь салат", - подчеркивают в публикации.

Соус для пасты в банке

Это также один из продуктов с самым высоким содержанием натрия в большинстве домашних кладовых.

"В соусах для пасты может содержаться от 400 до 600 миллиграммов натрия на полстакана", - предупредил диетолог.

Соусы, позиционируемые как здоровые (органические, без добавления сахара), тоже не обязательно содержат меньше натрия - некоторые из них содержат больше соли, чтобы компенсировать меньшее количество сахара.

"Ищите варианты с пониженным содержанием натрия или без добавления соли и следите за размером порций. Чтобы приготовить домашний заменитель, смешайте банку измельченных томатов без добавления соли с чесноком, оливковым маслом, свежим базиликом и щепоткой красного перца", - посоветовал Уорнер.

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