Можно ли хранить помидоры в холодильнике: эксперты дали ответ

Холодильник может пригодиться в некоторых случаях.

Хранить помидоры в холодильнике или оставлять их при комнатной температуре – вопрос, который часто вызывает споры. Эксперты рассказали, какой вариант является правильным, пишет Simply Recipes.

Владелец продуктового магазина Джош Алсберг не советует хранить помидоры в холодильнике. По его словам, низкие температуры разрушают клеточные структуры и повреждают клеточные стенки. Это приводит к потере вкуса, а текстура плодов становится кашеобразной и мучнистой.

Шеф-повар Марк Винсон добавляет, что от холода страдает не только текстура. Помидоры получают значительную часть своего вкуса благодаря ароматическим соединениям, на которые влияют низкие температуры.

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"Холод приглушает аромат этих нежных соединений, именно поэтому холодный помидор может выглядеть идеально спелым, но на вкус быть неярким или пресным", – подчеркивает он.

Кроме того, хранение целых помидоров при температуре ниже 10 °C может повредить клеточные мембраны и остановить процесс созревания. В результате вместо упругой и сочной текстуры они могут стать зернистыми, мягкими и водянистыми.

В то же время холодильник может быть полезен в некоторых случаях. Если помидоров слишком много, они уже спелые или на кухне слишком жарко, низкая температура поможет продлить срок их хранения. Кратковременное пребывание в холодильнике, по словам экспертов, вряд ли испортит спелые плоды.

Перед употреблением специалисты советуют достать помидоры из холодильника и дать им нагреться до комнатной температуры – так их вкус будет более насыщенным. В то же время нарезанные помидоры обязательно следует хранить в холодильнике, поскольку это помогает замедлить размножение бактерий и сделать продукт более безопасным.

Еще больше интересного о помидорах

Ранее УНИАН писал о том, какой пасынок нужно оставлять у помидоров. Также отмечалось, что отростки лучше удалять днем, и важно, чтобы была сухая погода.

Также сообщалось о 10 растениях, которые ни в коем случае нельзя сажать рядом с томатами. По словам специалистов, помидоры – одна из самых капризных культур на грядке. Рядом с некоторыми растениями они чахнут, теряют урожайность или вообще становятся легкой мишенью для болезней.

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