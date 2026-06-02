Обычные душевые кабины уходят в прошлое: что теперь ставят в ванную комнату

Это решение разработано итальянскими дизайнерами интерьеров и идеально подойдет для небольшох ванных.

На сегодняшний день итальянский душ становится одним из самых популярных решений при ремонте ванных комнат. Его предпочитают за комфорт, простоту уборки и более просторный вид.

Как пишет Fakt, люди все чаще отказываются от традиционных душевых кабин, отдавая предпочтение душевым без поддона, также известным как итальянские душевые. Это решение подчеркивает минимализм и открытое пространство, а также является более практичным для ежедневного использования.

Итальянский душ отличается от традиционной душевой кабины дизайном. В нем нет высокого поддона и вход в него полностью беспрепятственный. Пространство отделено только стеклянным окном или вообще не имеет перегородки.

Это решение делает ванную комнату визуально больше и просторнее. Все пространство создает единое целое, без разделения душевой зоны и остального интерьера. Современный характер такого типа душевых также позволяет легко адаптировать их к различным стилям интерьера – от минимализма до более классического.

Одним из наиболее часто упоминаемых преимуществ такого душа является простота уборки. В традиционных душевых кабинах кругом скапливаются мыльный и известковый налет. В душевой кабине без поддона его практически нет, что заметно упрощает уборку.

Доступность также является ключевым преимуществом. Отсутствие порога облегчает использование душа для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и семей с маленькими детьми. Открытая конструкция также обеспечивает большую свободу движений во время принятия душа.

Однако у итальянского душа есть и недостатки. Установка итальянской душевой кабины требует надлежащей подготовки пола и правильного уклона к сливу. Гидроизоляция также имеет решающее значение. Ошибки при установке могут привести к проблемам с влажностью, устранение которых может обойтись дорого.

Но даже несмотря на более высокую стоимость установки, многие считают, что преимущества перевешивают недостатки. Больший комфорт, современный дизайн и более легкая уборка делают итальянские душевые кабины все более конкурентоспособными по сравнению с традиционными душевыми.

