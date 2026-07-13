В яичницу рекомендуют добавлять немного воды: четыре повара объяснили, что это меняет

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, важна техника приготовления.

Обычная вода может заметно изменить текстуру яичницы. Четверо поваров рассказали, почему используют этот простой прием и как он влияет на готовое блюдо, пишет Simply Recipes.

Все четверо поваров сходятся во мнении, что добавление воды в яичницу-болтунью может улучшить её текстуру.

"Добавление небольшого количества воды в яичницу делает её лёгкой и пышной. Я использую одну столовую ложку воды на каждые два крупных яйца", – рассказала шеф-повар Линн Джаст.

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По словам еще одного шеф-повара, Тима Бехтла, добавление воды к яйцам создает эффект испарения жидкости, что замедляет свертывание белков.

"В результате белковая структура становится менее плотной, а яйца – более пышными. По сути, во время приготовления в яичнице образуются воздушные карманы. Кроме того, вода помогает избежать пережаривания или недожаривания, поскольку увеличивает промежуток времени, в течение которого яйца находятся в идеальном состоянии. Благодаря этому текстура не так легко портится", – пояснил он.

В то же время повара отмечают, что в конечном итоге всё зависит от личных предпочтений.

"Все зависит от того, какую именно яичницу вы хотите получить. Если вам нравится легкая и пышная текстура, вода отлично подойдет. Если же вы стремитесь к более насыщенному вкусу и кремовой консистенции, стоит добавить сливочное масло, сметану, крем-фреш или творог. Молоко также может подойти", – поделился шеф-повар Нельсон Серрано-Бахри.

Билл Пит также поддержал эту точку зрения.

"Лично я добавляю в яичницу немного молока, а в конце – небольшое количество сливочного масла. В ресторанах для придания дополнительной шелковистой текстуры и насыщенного вкуса могут использовать жирные сливки", – рассказал он.

В то же время Бехтл советует: "Если вы предпочитаете глубокий, насыщенный вкус в сочетании с текстурой, похожей на заварной крем, не добавляйте в яичную смесь никакой жидкости".

Важную роль также играет техника приготовления.

"Чем медленнее вы готовите яичницу, тем нежнее она получается. Если же готовить слишком быстро, яйца превращаются в крупные плотные куски. Кроме того, они легче подрумяниваются, а этого лучше избегать", – отметил Пит.

Подробнее о приготовлении яичницы

Ранее УНИАН писал о том, чем полить яичницу для идеальной консистенции. Отмечалось, что этот способ используют профессиональные шеф-повара.

Также сообщалось, что нужно добавить на сковороду, чтобы яичница получилась идеальной. Как говорилось в материале, один, на первый взгляд, несущественный ингредиент способен улучшить вкус настолько, что блюдо приобретет поистине ресторанный вкус и поднимет вашу трапезу на уровень, о котором вы раньше даже не подозревали.

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