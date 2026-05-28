Как приготовить яйцо с идеально хрустящими краями: секрет - в одном ингредиенте

Этот ингредиент наверняка есть на каждой кухне.

Яичница может показаться самым простым блюдом в приготовлении, но на самом деле не у многих она получается идеальной. Автор статьи в Express Кэтрин Макфиллипс описала, как она готовит хрустящую яичницу, не прибегая к сложным кулинарным техникам и не используя особых ингредиентов, кроме одного.

И этот особый ингредиент – простая вода, которая может помочь "достичь идеальной текстуры без особых усилий".

"Мне нравится использовать воду при приготовлении яичницы, поскольку она создает много пара, который мягко готовит верхнюю часть яйца, благодаря чему желток получается с идеальной текстурой", – пишет Макфиллипс.

По ее словам, использование воды также немного снижает нагрев сковороды, поэтому белки готовятся одновременно с желтками, но вы все равно получаете идеально хрустящие края.

"Этот метод приготовления называется жаркой на пару, и это самый простой способ обеспечить лучшую текстуру жареного яйца, а попробовать его самостоятельно можно всего за пять минут", – заверила автор.

Как приготовить идеальное хрустящее яйцо

Для яичницы понадобятся одно яйцо, чайная ложка подсолнечного масла, соль и перец. По словам эксперта, сливочное масло она не использует, хотя оно и делает блюдо более ароматным. Однако масло очень легко подгорает, и яичница станет горькой. Вместо этого автор рекомендует использовать подсолнечное масло, которое имеет более высокую температуру дымления.

Также, пишет она, подойдет и оливковое масло, но нужно быть осторожными, потому что масло первого отжима имеет более низкую температуру дымления и, скорее всего, яйцо пригорит.

Для начала нужно поставить сковороду на средний огонь и нагревать ее в течение одной минуты. Если ее греть меньше – яйцо просто растечется, если нагреть слишком сильно – яичница может подгореть.

"Я также люблю сначала разбить яйцо в миску, прежде чем класть его на сковороду. Это помогает предотвратить попадание кусочков скорлупы внутрь, а также облегчает сохранение формы яйца", – пояснила Макфиллипс.

Сковороду следует смазать маслом, а затем выложить яйцо. Теперь нужно дать ему одну-две минуты, чтобы белок застыл, а затем добавить немного воды. Накрыть крышкой и готовить еще одну минуту, пока желток не станет пушистым.

Когда яйцо на вид готово, его нужно посолить и поперчить. Слишком раннее посоление может вытянуть из него влагу, пишет эксперт.

"Затем вам нужно лишь переложить яйцо на тарелку или кусочек тоста с маслом. Края яйца должны быть хрустящими, а желток – мягким, но полностью прожаренным", – отметила она.

Ранее УНИАН писал, как приготовить яйцо-пошот за 1 минуту. В этом поможет микроволновка. Нужно налить в форму немного воды, окунуть в нее разбитое яйцо и готовить в микроволновой печи на высокой мощности примерно 45 секунд или дольше.

