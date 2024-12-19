Среди них как всем известные блюда, так и экзотические.

Бельгии не так легко пробиться на кулинарную карту, ведь совсем рядом находится Франция, которая считается раем для гурманов. Однако в Бельгии есть много деликатесов – и традиционных, и новаторских – которые стоит обязательно попробовать.Портал LonelyPlanet назвал 12 лучших блюд Бельгии – от традиционных и всем знакомых до совсем необычных.

1. Муль-фрит – блюдо из отварных мидий и картофеля фри.

Традиционно их подают в стиле мариньер, со сливками, петрушкой и каплей белого вина, но есть также сытная версия с пивным маринадом.

2. Тарелка с морепродуктами

Одно из самых больших удовольствий, которое можно получить в Брюсселе, — это неспешный обед дарами моря, включая устриц, морских улиток, моллюсков и омаров.

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3. Фламандское рагу

В этом блюде куски нежной говядины томятся в темном пиве с луком, превращаясь в насыщенное и сладкое рагу цвета красного дерева. Еще одно популярное рагу из Фландрии — ватерзои, традиционно приготовленное из курицы с овощным бульоном, смешанным с яичным желтком и сливками.

4. Конголезская кухня

Одно из лучших блюд, которое стоит попробовать, — моамбе, густое рагу из пальмового масла и пальмового масла с яркими нотками лимона и перца чили.

5. Кролик a la Kriek

Еще одна классика с использованием бельгийского пива, здесь постное мясо кролика подается в пикантном соусе из Kriek, вишневого пива. На гарнир подают картофель фри или картофельное пюре в густой вкусной подливке.

6. Картофель фри

Тут бельгийцы лидируют в ошеломляющем ассортименте соусов, которые подаются к картофелю фри. Картофель фри из многочисленных уличных киосков в Брюсселе употребляются как самостоятельное блюдо или гарнир.

7. Фрикадельки из Льежа

Фрикадельки примерно размером с теннисный мяч традиционно готовятся из смеси говядины и свинины и подаются в томатном соусе и льежском сиропе, черном яблочном соусе с грушей. Это национальное блюдо также можно адаптировать для вегетарианцев или людей с ограничениями в диете, поскольку веганские кафе готовят их, например, из смеси грибов и черной фасоли.

8. Крокеты

Лучшие крокеты, которые являются закуской практически в каждом бельгийском меню, представляют собой хрустящий слой панировочных сухарей, который уступает место влажной сердцевине из протертого картофеля, наполненного вкусами сыра или морепродуктов. Самым вкусным из них, пожалуй, является крокет с креветками.

9. Льежские вафли

Вафли на самом деле бывают двух видов: круглые льежские вафли, влажные и рыхлые внутри и хрустящие и карамелизированные снаружи, и брюссельские вафли, более сухие квадратные.

Вы можете заказать их просто так, с бельгийским шоколадом, фруктами, коричневым сахаром или всем вышеперечисленным сверху. Что бы вы ни выбрали, местные вафли редко разочаровывают.

10. Традиционная еда

Классические бельгийские блюда разнообразны - от огромных волованов из слоеного теста, наполненных сливочным куриным и грибным соусом, до запеченного цикория с ветчиной в соусе бешамель.

11. Шоколад

Бельгийский шоколад является предметом национальной гордости. Бельгия изобрела пралине, имеет более 2000 шоколатье и производит 170 000 тонн шоколада в год. Для посетителей здесь много соблазнов, но также много туристических ловушек. Оставайтесь в известных шоколадных домах и не покупайте плитки по завышенной цене в безвкусных сувенирных лавках.

12. Филе американ

Бельгийское национальное блюдо, филе американ, не имеет ничего общего с филе, как можно предположить из названия. Это намазка, и, как и тартар из говядины, она готовится из сырой говядины, измельченной в мясорубке. Свежесть — необходимое условие вкуса этого фирменного блюда, поэтому заказывайте его только в известных ресторанах. Филе американ служит закуской и имеет божественный вкус на горячем тосте с маслом.

Ранее УНИАН писал о 10 деликатесах, которые стоит попробовать в Греции.

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