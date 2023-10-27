Самый важный шаг вы делаете еще до того, как отправляете мясо на сковороду.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи поделился своими секретами приготовления идеального стейка.

В опубликованном на YouTube видеоролике под названием "Лучший кулинарный курс Гордона Рамзи: Как приготовить идеальный стейк", кулинар показал, как каждый раз получать вкусное прожаренное мясо, следуя достаточно простым советам.

Оказывается, самый важный шаг вы делаете еще до того, как отправляете мясо на сковороду. Повар настаивает: очень важно достать стейк из холодильника за 20 минут до того, как начать его готовить. Иначе он получится жестким и неприятным. Все дело в том, что стейку необходимо дать время нагреться до комнатной температуры, чтобы потом он равномерно прожарился и получился вкусным.

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Далее Рамзи советует обильно приправить стейк крупными крупинками соли и перца, хорошенько разогреть сковороду, добавить немного оливкового масла и приступать готовить мясо.

На видео Рамзи показывает, как дает мясу обжариться в течение 30 секунд, после чего с помощью щипцов осторожно переворачивает его на другую сторону.

Во время жарки к стейку на сковороду можно добавить измельченный чеснок и веточки тимьяна. При этом повар советует переворачивать стейк каждую минуту, при необходимости добавляя масло.

Завершающим этапом в рецепте Рамзи становится кусочек сливочного масла, который повар отправляет на сковороду и дает ему полностью растаять. Это придаст стейку "совершенно другой вкус".

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