Искусственный интеллект не заменит этих людей: какие профессии точно не исчезнут в Украине

В Украине растет спрос на профессии так называемых "голубых воротничков".

Несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта, многие профессии остаются вне зоны риска. Наиболее устойчивыми к автоматизации являются специальности, где требуется физическое присутствие и живое общение с людьми. Об этом говорится в статье УНИАН.

По словам руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной, стабильно растет спрос на представителей рабочих профессий, которых часто называют "голубыми воротничками".

"Здесь мы фиксируем значительный рост и стабильное повышение спроса со стороны работодателей. Ведь это именно тот сегмент специалистов, в котором ИИ не сможет заменить людей ни сейчас, ни в ближайшем будущем даже при самых смелых прогнозах", - сказала Абдуллина.

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Директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского, Microsoft MVP и Solution Architect Андрей Губский также отметил, что наименее уязвимыми к автоматизации останутся профессии, где требуется физическое присутствие, ручной труд, практические навыки, ответственность на месте, эмпатия, доверие или работа в непредсказуемой среде. Он отметил:

"Это рабочие и технические специальности, строители, электрики, сантехники, механики, водители, военные и специалисты в сфере безопасности, медики, сиделки, учителя, мастера, инженеры, работающие с реальными объектами и инфраструктурой".

Кроме того, по его словам, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить людей там, где требуется управление командой, сложные переговоры, принятие решений в кризисных ситуациях, воспитание, наставничество, медицинская ответственность, работа в сфере безопасности и принятие стратегических решений в бизнесе или государственном управлении.

Эксперт подчеркнул, что ИИ может помогать в этих направлениях, но не может полностью взять на себя человеческую ответственность, контекст и доверие.

Искусственный интеллект - главные новости

Как писал УНИАН, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что искусственный интеллект в Украине не будет вытеснять работников, а будет помогать бизнесу работать эффективнее в условиях острого кадрового дефицита.

Ранее Founder & CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко рассказывал, что искусственный интеллект уже меняет рынок труда и снижает потребность в части персонала. Однако полностью заменить людей ИИ не сможет. В то же время наиболее устойчивыми к автоматизации, по его словам, останутся профессии, связанные с физическим трудом и непосредственным взаимодействием с людьми.

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