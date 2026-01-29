Как спасти трубы от разрыва и замерзания: простые методы

Небольшие профилактические меры могут сэкономить тысячи долларов на ремонте водопроводных труб, особенно когда температура опускается ниже -10 °C. Эксперты Consumer Reports советуют владельцам домов несколько простых шагов, чтобы защитить водопроводную систему.
- Открывайте дверцы шкафов
Трубы, спрятанные за шкафами, получают меньше тепла. Эксперты рекомендуют оставлять дверцы открытыми, чтобы тепло циркулировало вокруг труб.
- Держите воду на минимальном потоке
"Даже небольшое количество капающей воды может предотвратить замерзание труб", – говорят в Consumer Reports.
Достаточно, чтобы вода текла со скоростью нескольких миллилитров в минуту.
- Не снижайте температуру в доме ночью
Снижение обогрева даже на несколько градусов может привести к замерзанию труб. Оптимальная минимальная температура в доме – не менее 13 °C (55 °F).
- Поддерживайте отопление, когда покидаете дом
Даже если вас нет дома несколько дней, важно не выключать отопление. Это помогает избежать повреждений труб и дополнительных затрат на ремонт.
- Изоляция труб
"Изоляция труб – это доступно и эффективно", – отмечают эксперты.
Ее можно приобрести в строительном магазине. Особенно важно изолировать трубы в подвалах, на чердаках и в других неотапливаемых помещениях.
Применение этих простых мер может стать разницей между безопасными трубами и прорывами, которые обойдутся в тысячи гривен.