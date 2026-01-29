Как спасти трубы от разрыва и замерзания: простые методы

Простые меры помогут избежать замерзания и тысяч гривен на ремонте этой зимой.

Небольшие профилактические меры могут сэкономить тысячи долларов на ремонте водопроводных труб, особенно когда температура опускается ниже -10 °C. Эксперты Consumer Reports советуют владельцам домов несколько простых шагов, чтобы защитить водопроводную систему.

Открывайте дверцы шкафов

Трубы, спрятанные за шкафами, получают меньше тепла. Эксперты рекомендуют оставлять дверцы открытыми, чтобы тепло циркулировало вокруг труб.

Держите воду на минимальном потоке

"Даже небольшое количество капающей воды может предотвратить замерзание труб", – говорят в Consumer Reports.

Достаточно, чтобы вода текла со скоростью нескольких миллилитров в минуту.

Не снижайте температуру в доме ночью

Снижение обогрева даже на несколько градусов может привести к замерзанию труб. Оптимальная минимальная температура в доме – не менее 13 °C (55 °F).

Поддерживайте отопление, когда покидаете дом

Даже если вас нет дома несколько дней, важно не выключать отопление. Это помогает избежать повреждений труб и дополнительных затрат на ремонт.

Изоляция труб

"Изоляция труб – это доступно и эффективно", – отмечают эксперты.

Ее можно приобрести в строительном магазине. Особенно важно изолировать трубы в подвалах, на чердаках и в других неотапливаемых помещениях.

Применение этих простых мер может стать разницей между безопасными трубами и прорывами, которые обойдутся в тысячи гривен.

