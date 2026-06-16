В каждой стиральной машине есть этот режим, но почти все используют его неправильно

Специалисты напоминают: правильный выбор программы стирки зависит не от названия режима, а от типа ткани и маркировки на этикетке одежды.

В стиральных машинах почти каждая модель имеет программу "Easy-Care" или "Деликатная стирка", однако ее назначение часто понимают неправильно. Из-за этого пользователи могут быстрее изнашивать одежду, вызывать появление катышков и деформацию ткани, пишет портал Startlap.

Эксперты отмечают, что "деликатная стирка" не является самым мягким режимом в машине, как считают многие люди. На самом деле этот режим подходит только для определенных типов тканей, но не для всей одежды подряд.

"Деликатную стирку" лучше всего использовать для:

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рубашек и блузок;

тонких брюк и топов;

синтетических тканей (полиэстер, вискоза, полиамид);

смешанных тканей с хлопком.

Его главная цель – уменьшить сминание одежды и облегчить глажку, а не быть максимально щадящим режимом.

Почему это не самый деликатный режим

Несмотря на название, программа не подходит для самых нежных тканей, таких как кружево или тонкое белье.

Для очень деликатных тканей такой режим может быть слишком сильным. Для таких вещей существуют еще более мягкие режимы с более низкой температурой и более осторожным движением барабана.

Часто ошибаются и с хлопком

Специалисты подчеркивают, что прочный хлопок не стоит стирать в режиме "Easy-Care". Этот режим не предназначен для толстых хлопковых тканей. Для таких вещей лучше использовать стандартную программу "Хлопок".

Самый надежный ориентир – не название программы, а символы на ярлыке одежды.

Один из них означает возможность "легкого ухода" – стирка разрешена, но без интенсивного режима. Другой символ с двумя линиями под ванной означает еще более деликатный режим.

Ошибки, которые портят одежду

Эксперты также отмечают, что перегрузка барабана может испортить даже правильный режим стирки. В результате появляются катышки, ткань растягивается, а одежда плохо отстирывается.

Оптимально загружать машину только наполовину для деликатных вещей.

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