Идеальный стиль по дате рождения: узнайте, какая одежда принесет вам удачу и уверенность

Каждое число рождения находится под покровительством определенной планеты, которая диктует нам вкусы.

Часто ли вы ловите себя на мысли, что шкаф ломится от вещей, а надеть совершенно нечего? Мы постоянно гонимся за модой, покупаем трендовые новинки, но все равно порой чувствуем себя в них неуютно. Бывает так, что красивое платье словно "чужое", а в простом костюме вы ощущаете невероятный прилив сил. Оказывается, секрет идеального гардероба кроется не только в советах стилистов, но и в цифрах вашего рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Каждая дата рождения связана с определенной планетой, которая влияет на наш характер и привычки, пишет Parade. Нумерологи изучили эти связи и подобрали стиль одежды, который лучше всего раскроет вашу природную энергетику.

Узнайте, какой образ вам подходит

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа: роскошь и блеск

Ваша планета – Солнце, а его цвет – золотой. Женщины, рожденные в эти дни, любят быть в центре внимания.

Ваш стиль: "Королевский шик".

Вам подходят яркие, дорогие ткани, заметные украшения и смелые образы. В интерьере и одежде приветствуются золотые акценты. Ваша одежда должна кричать об уверенности в себе. Не бойтесь сиять – скромность не ваш путь, вам нужно выделяться из толпы.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа: женственность и тайна

Вами управляет Луна. Это планета эмоций, интуиции и ночи.

Ваш стиль: "Загадочная романтика".

Вам идеально подойдут мягкие, приятные к телу ткани (бархат, шелк) в глубоких, спокойных тонах – темно-синем, фиолетовом, сером или черном. Ваш образ должен быть утонченным: добавьте нитку жемчуга, винтажную брошь или кружево. Это стиль для женщин, которые ценят элегантность и немного мистики.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа: интеллигентная классика

Ваш покровитель – Юпитер, планета знаний, путешествий и широкого кругозора.

Ваш стиль: "Деловой шик" или "Образ отличницы".

Вам к лицу одежда, которая подчеркивает интеллект: качественные пиджаки, брючные костюмы, юбки в клетку, уютные кардиганы и очки в стильной оправе. Этот стиль помогает вам чувствовать себя собранной и готовой к новым открытиям.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа: современный и оригинальный

Уран – планета бунтарей и новаторов. Вы не любите быть "как все".

Ваш стиль: "Нестандартный".

Вы, скорее всего, любите необычные сочетания, асимметрию, кожу или футуристичные аксессуары. Вам не нужно гнаться за классической модой. Ваша фишка – быть уникальной, возможно, даже немного дерзкой. Не бойтесь ярких цветов и необычного кроя.

Рожденные 5, 14 или 23 числа: удобный городской стиль

Меркурий дарит вам подвижность, общительность и легкость на подъем.

Ваш стиль: "Свободный кэжуал".

Главное для вас – удобство и многослойность. Широкие брюки, стильные топы, удобные ботинки, объемные худи или бомберы. Вы должны иметь возможность легко трансформировать свой наряд в течение дня. Это молодежный, динамичный стиль для тех, кто не сидит на месте.

Рожденные 6, 15 или 24 числа: гламур и женственность

Ваша планета – Венера, символ любви и красоты. Вы обожаете наряжаться.

Ваш стиль: "Принцесса".

Вам очень идут платья, оборки, блестки, стразы и все, что делает женщину нарядной. Даже в будний день вам хочется выглядеть так, будто вы готовы выйти на балкон замка. Не отказывайте себе в удовольствии носить красивые, декоративные вещи – они дарят вам ощущение праздника.

Рожденные 7, 16 или 25 числа: легкость и мечтательность

Нептун отвечает за интуицию, водную стихию и мистику.

Ваш стиль: "Воздушный и морской".

Вам подходят струящиеся ткани, полупрозрачные материалы, оттенки воды (голубой, бирюзовый, морская волна). Ваш образ должен быть легким, немного сказочным и неуловимым, как у русалки. Избегайте слишком жестких и грубых вещей.

Рожденные 8, 17 или 26 числа: дорогая классика (статусный стиль)

Сатурн – планета ответственности, традиций и надежности.

Ваш стиль: "Тихая роскошь".

Вам не нужны кричащие логотипы. Ваш выбор – это вещи высочайшего качества, которые служат годами. Натуральная шерсть, кашемир, идеальный крой, спокойные цвета. Вы умеете выглядеть дорого, не тратя лишнего, потому что цените качество превыше всего. Это стиль уверенной в себе женщины с положением.

Рожденные 9, 18 или 27 числа: спортивный шик

Марс – планета энергии, действия и движения.

Ваш стиль: "Спортивный и активный".

Вы всегда куда-то бежите, ставите цели и достигаете их. Каблуки и тесные корсеты – не для вас. Вам нужна красивая, но функциональная одежда: леггинсы, стильные кроссовки, футболки поло, ветровки. Ваш гардероб должен успевать за вашим быстрым темпом жизни.

Ранее УНИАН сообщал про 3 даты рождения, чьи обладатели принадлежат другой эпохе.

