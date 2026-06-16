Как очистить сильно загрязненную брусчатку: это неожиданное средство найдется на кухне

Сначала опробуйте каждое новое чистящее средство в незаметном месте.

Клумбы в саду нужно пропалывать, деревянные элементы красить, а брусчатку постоянно чистить. Известно, что бетонная брусчатка, как правило, прочнее многих природных камней и чаще всего выдерживает более интенсивные методы очистки. Об этом пишет Onet.

"Имея бетонные камни, вы можете работать также с водой под высоким давлением или с щелочными моющими средствами. Однако следует быть осторожными, чтобы не повредить поверхность брусчатки и швы. Грязь с брусчатки часто хорошо удаляется мягкой или средней жесткости щеткой, не нагружая поверхность", - объяснили в материале.

В то же время натуральные камни, такие как мрамор или песчаник, чувствительны к средствам, содержащим кислоту, и воде под высоким давлением. Лучшим выбором здесь являются средства с нейтральным рН и мягкие методы мытья. Пористая структура многих натуральных камней быстро впитывает жидкости, из-за чего пятна могут глубоко проникать.

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"Практический совет: сначала опробуйте каждое новое чистящее средство в незаметном месте. Вы быстро поймете, выдержат ли ваши камни такую обработку или, возможно, вам нужна более мягкая альтернатива", - предупредили в публикации.

Чистка брусчатки с помощью мойки высокого давления и щетки

Мойки для больших площадей удобны, когда нужно равномерно очистить большие поверхности. Специальные насадки обеспечивают оптимально широкую струю воды и предотвращают образование неприглядных разводов на камнях.

"Особенно на больших площадях вы можете сэкономить время, используя мойку для поверхностей вместо традиционной точечной насадки. Для бетонной брусчатки подходят модели с более высоким рабочим давлением, чтобы без усилий удалить даже самые стойкие загрязнения", - подчеркнули в материале.

Сода для сильно загрязненных камней

Когда на бетонной брусчатке появятся стойкие загрязнения, хорошим помощником станет пищевая сода. Этот способ удаляет даже сильно въевшиеся отложения и возвращает поверхности прежнюю красоту.

"Смешайте 100 г пищевой соды с 10 литрами горячей воды в большом ведре. Наденьте защитные очки, так как раствор может раздражать глаза. С помощью веника равномерно распределите раствор по загрязненным камням. Примерно через шесть часов смойте поверхность чистой водой. Этот эффективный метод подходит исключительно для прочной бетонной брусчатки - чувствительные натуральные камни следует обрабатывать нейтральным мылом, чтобы избежать повреждений", - объяснили в публикации.

Другие советы экспертов

Ранее мастер рассказал, как избавиться от плесени на силиконовом герметике. Известно, что плесень активно размножается во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а ее споры могут глубоко въедаться в силикон, ведь это пористое вещество.

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