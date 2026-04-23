Не мусор, а ценный ресурс: 3 способа использовать картон в вашем саду

У вас осталась упаковка от бытовой техники - ей найдётся применение в хозяйстве.

Картон, который часто оказывается на свалке, может стать полезным инструментом для садоводов – в частности, для борьбы с сорняками и улучшения почвы. Об этом пишет издание marthastewart.com.

Как известно, картон является экологически безопасным материалом, который полностью разлагается на природные компоненты, что делает его пригодным для различных садовых практик. В частности, он может значительно упростить создание новой клумбы без перекопки почвы.

Как отмечает специалист по садоводству Аарон Стейл, "картон прекрасно подходит для уничтожения имеющейся растительности, чтобы создать грядку". Если вам нужно освободить небольшой участок от сорняков, не перекапывая его, просто накройте это место картоном на несколько месяцев. Без доступа к солнечному свету растительность погибнет, но естественная структура почвы вместе с имеющимися в ней микроорганизмами сохранится.

Также картон можно использовать для того, чтобы не допустить появления новых сорняков на уже подготовленном участке. Если сезон посадки еще не наступил, или же если высаженные растения нуждаются в защите от сорняков, картон выполнит функцию мульчи.

Третий способ использования картона – это удобрения. Аарон Стейл напоминает, что для развития растениям, среди прочего, нужны азот и углерод. При создании компоста можно использовать, например, скошенную траву (она богата азотом) и измельченный картон (он содержит много углерода). Однако, как отмечают эксперты, здесь следует быть осторожным, поскольку избыток углерода может навредить растениям.

