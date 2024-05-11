Учитель объяснил особенности употребления слова "мужчина" в украинском языке.

Слова "чоловік" и "мужчина" на украинском - синонимы, согласно словарю украинского языка, однако есть важный нюанс, который нужно знать насчет употребления второго по счету слова.

В словаре украинского языка указано, что "чоловік" это - лицо мужского пола, а мужчина - то же, что "чоловік", следовательно, можно сделать вывод, что оба слова можно употреблять для обозначения лиц мужского пола, но это не совсем так, рассказал заслуженный работник образования Украины, языковед, доцент и автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Эксперт добавил, что, если внимательно присмотреться, то возле слова "мужчина" в словаре есть маркировка - "разговорный, редко" - это означает, что слово разговорное и редко употребляемое, а, следовательно, нежелательное. "Вывод такой - употребить слово "мужчина" - не грех, но лучше лицо мужского пола назвать "чоловік", - подчеркнул педагог.

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Ранее Александр Авраменко сказал, как сережки на украинском языке называют в некоторых регионах нашей страны. Учитель поделился, что есть диалектное слово "кульчики", и его можно использовать во время бытового общения.

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