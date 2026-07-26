Как придать кухонным шкафам индивидуальность и изысканность: советы дизайнера

Для этого не нужно проводить капитальный ремонт.

Кухонные шкафы – это не только место для хранения посуды и продуктов, но и важная часть интерьера, которая влияет на общий вид помещения. При этом не обязательно полностью их заменять или делать капитальный ремонт, чтобы освежить кухню. Дизайнер поделилась простыми способами, которые помогут придать шкафам индивидуальность и изысканность, пишет The Spruce.

Кухонные шкафы задают общее настроение всему помещению, ведь занимают значительную часть пространства и сразу привлекают внимание. Именно поэтому даже небольшие изменения могут заметно повлиять на облик кухни.

По словам дизайнера Мехер Гоэл, чтобы обновить шкафы, не обязательно делать полный ремонт. Новый цвет, декоративные элементы или необычные акценты могут изменить восприятие интерьера.

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Некоторые обновления можно сделать самостоятельно и без значительных затрат. Например, замена фурнитуры или использование съемных материалов помогут придать кухне индивидуальность даже во временном жилье.

Дизайнер назвала несколько простых способов, которые помогут сделать кухонные шкафы более стильными, изысканными и похожими на индивидуальный проект.

Покрасьте шкафы в новый цвет

Если хочется заметно изменить внешний вид кухонных шкафов, стоит начать с краски. По словам дизайнера, цвет шкафов имеет такое же значение, как и оттенки стен или плитки, ведь именно он помогает создать гармоничную атмосферу на кухне.

Добавьте декоративные молдинги

Молдинги могут полностью изменить облик кухонных шкафов. Такой прием подойдет для разных стилей – от скандинавского с акцентом на текстуры до винтажного с более сложными деталями или классического интерьера с карнизами.

Для съемного жилья можно использовать съемные молдинги на клейкой основе. Они помогут создать как минималистичные линии, так и более декоративный стиль без постоянных переделок.

Попробуйте яркие обои

Любители смелого декора или те, кому сложно выбрать только один цвет краски, могут придать кухне больше выразительности с помощью обоев.

"Кухонные обои – это еще один замечательный способ добавить в помещение узор. Выбирайте вариант, который привлекает внимание, но не перегружает пространство", – отметила Гоэл.

Если дверцы шкафов имеют рельеф или дополнительные декоративные элементы, обои можно наклеить внутри шкафов. Это также поможет придать кухне цвета и характера.

Замените фурнитуру

Один из самых быстрых способов обновить внешний вид кухонных шкафов – заменить ручки и другую фурнитуру. Такое небольшое изменение может сделать интерьер более современным, а для арендаторов это удобный вариант, ведь старые ручки можно легко вернуть на место перед переездом.

Добавьте открытые полки

Еще один способ изменить облик кухни – частично снять дверцы шкафов и использовать открытые полки. Это помогает сделать пространство более воздушным и добавить место для декора.

"Открытые полки помогают избавиться от массивности шкафов. Они прекрасно подходят для кухонного декора – на них можно разместить кулинарные книги, красивые чашки, картины и стильную посуду", – рассказала дизайнер.

Тем, кому нравится открытый вид, но хочется защитить любимую посуду от пыли, Гоэл советует компромиссный вариант – заменить обычные дверцы на стеклянные.

Создайте атмосферу с помощью освещения

Последний способ обновить кухню – добавить подсветку. Светодиодные ленты под верхними или нижними шкафами уже стали популярным решением, которое помогает создать эффект встроенного освещения. Еще более современный вариант – ленты с датчиками движения.

Больше интересного об оформлении кухни

Ранее дизайнер интерьеров назвала список из 8 вещей, из-за которых ваша кухня может выглядеть хуже. По словам эксперта, слишком модные или непрактичные элементы декора могут оказаться неудачным решением. Зато кухня должна быть прежде всего удобной для повседневной жизни.

Также УНИАН писал о том, что кухонные островки уходят в прошлое. Теперь дизайнеры предлагают альтернативу, которая поможет оптимизировать пространство в помещении.

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