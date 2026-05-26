Навесные кухонные шкафы уходят в прошлое: дизайнеры выбирают более удобное решение

Чистая и минималистичная кухня является не просто изображением из каталогов, а проектом, который можно воплотить в жизнь. Все чаще люди отказываются от традиционных, громоздких навесных шкафов в пользу умных решений, которые скрывают беспорядок и освобождают рабочие поверхности.

В naTemat.pl рассказали, что можно установить на кухне вместо навесных кухонных шкафов. В 2026 году многие дизайнеры выбирают другие решения.

Отмечается, что популярным выбором становятся глубокие нижние ящики с современными механизмами открывания. Они позволяют быстро увидеть все содержимое сверху, что значительно облегчает извлечение тяжелых кастрюль и общее поддержание порядка.

Также перенос центра тяжести вниз минимизирует риск отрыва от стены некачественно закрепленной мебели. В издании отметили, что в старом жилье это вовсе не редкость.

Кроме того, в издании добавили, что отсутствие навесной мебели кардинально меняет ситуацию при уборке. Уброрка на кухне происходит быстрее, а жир, смешанный с пылью, больше не оседает под потолком.

В издании отметили, что функцию кладовой в современной кухне часто берет на себя один очень высокий шкаф, установленный от пола. Он без проблем компенсирует отсутствие верхних рядов мебели.

Более того, даже на крайне ограниченной площади можно добиться эффекта стерильного минимализма. В этом помогут шкафы с дверьми-пеналами, фасады которых при открытии плавно задвигаются в боковые стенки мебели.

Внутри такой конструкции можно легко спрятать бытовую технику, подключенную к электросети, а в некоторых проектах даже всю рабочую зону с раковиной. По окончании приготовления пищи достаточно одного движения руки, чтобы полностью скрыть беспорядок и элегантно объединить кухонный уголок с гостиной.

Какой пол станет самым популярным на кухнях в 2026 году

Ранее в hunker писали, что многие компании по дизайну кухонь и эксперты в области напольных покрытий ожидают, что LVP (роскошные виниловые доски) станут лучшим выбором для кухонь в 2026 году.

По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает воздействие когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях.

