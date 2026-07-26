26 июля в Украине станет еще теплее, но часть страны накроют ливни

Температура в большинстве областей сегодня повысится до +22°...+28°.

В конце недели, 26 июля, в Украине ожидается контрастная погода. В большинстве областей потеплеет до +22°...+28° и станет больше солнца, а на востоке и юго-востоке наоборот похолодает и задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня станет солнечно и сухо. Температура тут повысится до +23°...+27°, а на Закарпатье воздух прогреется почти до +30°.

На севере Украины воскресенье тоже будет сухим и теплым. Днем воздух тут прогреется до +22°...+27°, без осадков.

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На востоке Украины будет дождить, местами осадки ожидаются сильными и с грозами. День будет преимущественно облачный, а температура снизится до +21°...+23°, на Харьковщине - до +25°.

В центральной части Украины воскресенье будет теплым. В большинстве областей ожидается сухая и солнечная погода с температурой +22°...+27°, но на Днепропетровщине задождит.

Жителей юга Украины ждет сухая и теплая погода с температурой +24°...+28°. Исключение - Крым и Запорожская область, где сегодня ожидаются дожди и ливни.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

26 июля - Собор архангела Гавриила. По приметам, если в этот день идет сильный дождь, то будет лпохой урожай.

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