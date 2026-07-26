Война на Ближнем Востоке расширяется после атаки Украины на иранское судно, - Reuters

В Иране заявили, что в результате этого удара погиб один моряк.

В течение выходных война с Ираном расширилась, несмотря на перерыв в ударах со стороны США. Проиранские хуситы из Йемена атаковали саудовские нефтяные объекты вдоль побережья Красного моря, а Иран обвинил Украину в нападении на одно из своих судов в Каспийском море. Об этом сообщает Reuters.

В то же время в субботу американские военные заявили, что их морская блокада против Ирана "остается в полной силе", однако не объяснили, почему они прекратили удары, которые продолжались 13 ночей подряд и приобретали все больший масштаб.

Кроме того, в течение выходных не поступало сообщений об атаках Ирана на соседние страны.

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"На вопрос об этой паузе высокопоставленный чиновник в администрации президента Дональда Трампа ответил, что Трамп "всегда четко заявлял, что отдает предпочтение дипломатии, но он показал Ирану, что произойдет, если тот не отнесется к переговорам серьезно"", - подчеркивает Reuters.

Также один из американских чиновников сообщил CNN, что вице-президент США Джей Ди Венс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн выразили Трампу обеспокоенность по поводу запасов боеприпасов США.

"Операции приостановлены", - сообщил телеканалу в субботу источник в Министерстве обороны.

В то же время министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море, отметив, что один моряк погиб, а другой получил ранения.

Ведомство вызвало временного поверенного Украины в Тегеране, чтобы выразить протест против нападения, которое оно назвало "враждебным и преступным".

"Иранское заявление совпало по времени с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев зафиксировал, как Россия передает Ирану свои спутниковые наблюдения на Ближнем Востоке, чтобы тот мог наносить удары в этом регионе", - уточнило агентство Reuters.

Кроме того, на прошлой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, а их лидер Абдул Малик аль-Хуси заявил, что все саудовские нефтяные объекты могут стать целями.

Что этому предшествовало

Как писало УНИАН, Украина поразила корабли РФ в Каспийском море. По словам президента Владимира Зеленского, это корабли, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, а также военный корабль.

В то же время администрация Трампа предостерегла Украину от ударов по судам, не принадлежащим РФ. Поэтому, как считают аналитики, Украина, вероятно, переключится на другие, менее политически чувствительные цели.

"Администрация рассматривает КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) как жизненно важный канал поставок энергоносителей из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой российским ресурсам", - заявил американский чиновник.

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