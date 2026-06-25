Кухонные островки уходят в прошлое: какое решение предлагают дизайнеры

Альтернатива кухонному острову поможет оптимизировать пространство в помещении.

Кухонные островки долгое время оставались одним из самых популярных решений в интерьере, ведь дополнительные рабочие поверхности и места для хранения позволяют максимально эффективно использовать пространство. Вместе с тем, с изменением тенденций дизайнеры постепенно отказываются от этого элемента, ища более современные альтернативы, пишет Tasting Table.

По словам дизайнера Билала Рехмана, кухонные островки не исчезнут, однако дизайнеры интерьеров начинают более осознанно подходить к тому, когда их стоит использовать.

В своих проектах специалист ставит на первое место впечатление от пространства. По его мнению, кухонные островки иногда портят это впечатление.

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"Мы наблюдаем переход к планировкам, которые кажутся более функциональными, гибкими и адаптированными к тому, как люди на самом деле живут и принимают гостей", – говорит Рехман.

Когда кухонный остров не является удачным решением, его может заменить полуостров.

Дизайнер объясняет, что кухонный полуостров представляет собой продолжение столешницы, прикрепленное к стене или кухонным шкафам, а не стоящее отдельно.

"Он обладает многими из тех же преимуществ, занимая при этом меньше места", – добавляет Рехман.

Почему стоит отдать предпочтение кухонному полуострову

Дизайнеры используют полуострова в качестве альтернативы кухонным островкам, чтобы оптимизировать пространство. Рехман отмечает, что ключевыми факторами выбора между ними являются эффективность и удобство передвижения.

"Полуострова обеспечивают дополнительное пространство для приготовления пищи, места для хранения и сидения, одновременно улучшая удобство передвижения в небольших кухнях. Они также помогают очертить пространства открытого типа, не создавая ощущения закрытости", – говорит дизайнер.

Полуострова обычно лучше подходят для небольших кухонь, однако всё зависит от планировки конкретного жилья. Выбирая между полуостровом и островком, стоит учитывать как размеры кухни, так и то, какую функцию должен выполнять дополнительный элемент. Это может быть зона для приема пищи с барными стульями, место для хранения крупной бытовой техники или дополнительная рабочая поверхность. Даже небольшой полуостров помогает эффективно использовать пространство, которое в противном случае осталось бы незадействованным.

"Это отличное решение для домовладельцев, которые хотят функциональности острова, не жертвуя свободным пространством или площадью", – подытожил дизайнер.

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Ранее УНИАН писал о том, что кухонные "фартуки" из плитки – это уже прошлый век. Дизайнер интерьеров Дарья Усенко рассказала, из чего можно недорого сделать кухонный фартук и почему плитка уже изжила себя.

Также сообщалось, что кухонные шкафы уходят в прошлое. Отмечалось, что в современных кухнях все чаще традиционные нижние шкафы заменяют современными выдвижными ящиками.

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