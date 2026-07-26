Перед началом строительства следует выяснить, какие документы требуются именно в вашем случае.

Владельцы земельных участков в Украине часто не знают, какие сооружения можно возводить самостоятельно, а для каких обязательно требуется разрешение. В то же время, чтобы избежать штрафов или проблем с оформлением объекта, важно заранее разобраться со всеми требованиями законодательства.

Адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова рассказала в комментарии УНИАН, какие документы нужны для строительства дома или других сооружений на частном участке и в каких случаях нужно запрашивать разрешение у соседей.

Что можно строить на участке без разрешения – какие есть ограничения

По словам эксперта, без разрешительной документации на собственном участке можно возводить только некапитальные сооружения – то есть такие, которые не имеют фундамента. К ним, в частности, относятся беседки, навесы, летние душевые, туалеты и теплицы.

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Также разрешение на строительство не требуется для временных конструкций, например, сборных, и погребов. Кроме того, как уточнила адвокат, документы не понадобятся и для установки ограждений и заборов на приусадебных участках.

Более того, без отдельного разрешения владелец участка может обустроить колодец или скважину, если вода из них будет использоваться исключительно для личных нужд:

"Любые сооружения – жилые, садовые, дачные дома, имеющие хотя бы минимальный фундамент, строятся исключительно с разрешениями".

При этом Дрижакова отметила, что законодательство также не предусматривает юридической обязанности получать согласие соседей на строительство дома – необходимость в этом возникает только тогда, когда застройщик не соблюдает установленные строительные нормы.

Когда необходимо получить разрешение на строительство частного дома

Дополнительные разрешения, по словам адвоката, необходимы для строительства капитальных сооружений – как частного, так и коммерческого назначения. В частности, полноценная разрешительная документация понадобится для жилых, садовых или дачных домов площадью более 500 квадратных метров и высотой более двух этажей без учета мансарды.

Для таких объектов, как отметила Дрижакова, обязательно оформляются градостроительные условия и ограничения, а также полный проект. А вот для более мелких сооружений процедура значительно проще – например, если вас интересует, какие документы нужны для строительства гаража, то достаточно будет лишь его схематического изображения на участке и строительного паспорта.

При этом она пояснила, что строительный паспорт – это фактически упрощенная схема застройки участка, которая заменяет необходимость в получении градостроительных условий и разработке полноценной проектной документации:

"Он необходим при индивидуальном строительстве, возведении дачных домов, гаражей или котельных площадью до 500 квадратных метров и высотой не более двух этажей".

Кроме того, перед строительством жилого дома стоит проверить целевое назначение земли: построить жилье на участке сельскохозяйственного назначения не получится – разрешение на это просто не дадут.

Строить можно только в том случае, если целевое назначение участка определено как "для строительства и обслуживания жилого дома". Кроме того, владельцу, опять же, понадобятся эскиз застройки, строительный паспорт и регистрация уведомления о начале строительства.

Как получить разрешение на строительство – сколько это стоит

Подать документы, по словам адвоката, можно через приложение "Дія" или ЦНАП. Решение об индивидуальном строительстве принимает местный орган градостроительства и архитектуры, тогда как вопросы, касающиеся многоквартирных домов или офисных центров, находятся в компетенции Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

При этом ключевым этапом Дрижакова назвала регистрацию уведомления о начале строительства – то есть, после получения строительного паспорта владелец обязан уведомить о начале работ, и только после присвоения номера в системе строительство считается официально разрешенным.

Для индивидуального строительства административные услуги – выдача строительного паспорта, регистрация уведомления о начале работ и декларация о вводе в эксплуатацию – предоставляются бесплатно, без взимания государственной пошлины:

"Расходы возникают на другие услуги – топографическую съемку участка, изготовление эскизов застройки или разработку проекта, и стоимость этого очень различна в зависимости от региона и площади объекта".

В целом, стоимость таких услуг, по мнению специалиста, зависит от конкретного региона, а также от площади самого участка и будущего сооружения.

В итоге, понимая, нужно ли разрешение соседей на пристройку и сколько стоит оформление всех документов, можно заранее рассчитать необходимый бюджет и избежать проблем с законностью возведенного сооружения.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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