Россияне нанесли ночной удар по Киеву: горели автомобили, в многоэтажках возникли пожары

К счастью, обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли удар по Киеву, в результате чего произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По словам спасателей, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке. В то же время в Шевченковском районе горело 4-этажное заброшенное здание, а в Соломенском произошел пожар и разрушения в нежилом здании.

Все пожары были ликвидированы, о пострадавших не сообщалось.

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Также мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом, из-за чего произошло возгорание на уровне 7-8 этажей.

Обстрелы со стороны РФ – последние новости

Как писал УНИАН, в Черном море россияне нанесли удар по гражданскому судну с кукурузой, в результате чего пострадали 7 человек. Экипаж и лоцман эвакуированы на берег силами ВМС ВСУ. Судьба еще двух человек неизвестна.

Также россияне с помощью КАБ атаковали Запорожье, в результате чего погиб 1 человек, ещё 10 получили ранения, среди них - трое детей. Кроме того, в результате попадания возникли разрушения, взрывная волна повредила соседние дома. Пожары уже ликвидированы.

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