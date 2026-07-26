Россияне нанесли ночной удар по Киеву: горели автомобили, в многоэтажках возникли пожары

Российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли удар по Киеву, в результате чего произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По словам спасателей, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке. В то же время в Шевченковском районе горело 4-этажное заброшенное здание, а в Соломенском произошел пожар и разрушения в нежилом здании.

Все пожары были ликвидированы, о пострадавших не сообщалось.

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Также мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом, из-за чего произошло возгорание на уровне 7-8 этажей.

Фото Обстрел Киева 26 июля 26 июля 2026
Фото Обстрел Киева 26 июля 26 июля 2026
Фото Обстрел Киева 26 июля 26 июля 2026
Фото Обстрел Киева 26 июля 26 июля 2026

Обстрелы со стороны РФ – последние новости

Как писал УНИАН, в Черном море россияне нанесли удар по гражданскому судну с кукурузой, в результате чего пострадали 7 человек. Экипаж и лоцман эвакуированы на берег силами ВМС ВСУ. Судьба еще двух человек неизвестна.

Также россияне с помощью КАБ атаковали Запорожье, в результате чего погиб 1 человек, ещё 10 получили ранения, среди них - трое детей. Кроме того, в результате попадания возникли разрушения, взрывная волна повредила соседние дома. Пожары уже ликвидированы.

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