И вафельные стаканчики, и рожки готовятся примерно по одному и тому же рецепту.

Наверное, невозможно найти человека, который ни разу в жизни не ел мороженое в стаканчике. Это может быть и пломбир, и шоколадное мороженое, и даже фруктовое – сейчас ассортимент таких десертов впечатляет. Однако мало кто задумывается над тем, из чего на самом деле изготавливают вафельные стаканчики. Доцент кафедры пищевых технологий Владимир Тендитник в комментарии УНИАН рассказал об этом подробно.

Из чего изготавливаются стаканчики для мороженого

По словам Тендитника, большинство предприятий изготавливают вафельные стаканчики для мороженого из простого теста, основу которого составляют мука, вода и масло, говорит ученый. В зависимости от рецептуры в него также могут добавлять сахар, крахмал, разрыхлители, соль, ароматизаторы и т. д.

"Но есть ДСТУ, которое, например, не допускает использования пальмового или другого растительного масла в самом мороженом. В пломбир или сливочное мороженое входит, как правило, только цельное молоко. И всевозможные добавки, например, какао в шоколадном мороженом", – добавил он.

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Из полученного теста в специальных металлических формах выпекаются стаканчики, в процессе чего они становятся хрустящими. Чтобы стаканчик дольше не размокал от мороженого, некоторые производители покрывают его внутреннюю поверхность тонким слоем шоколадной или другой глазури.

Из чего делают рожки для мороженого

Также специалист объяснил, из чего делают рожки для мороженого – Тендитник говорит, что состав рожков мало чем отличается от состава вафельных стаканчиков – основу теста так же составляют пшеничная мука, вода и растительное масло. "Но более хрустящую структуру достигают, как правило, за счет большего содержания сахара – он также придает более коричневый, золотистый цвет при запекании – и жиров", – отметил ученый.

Тесто для рожков выпекают в специальных вафельницах в виде листов круглой формы, а затем, пока оно ещё горячее, быстро сворачивают в конус.

Эксперт подчеркнул, что и вафельные стаканчики, и рожки являются частью десерта, их совершенно точно можно есть. "Если у человека нет аллергии на какие-либо компоненты в составе вафельного стаканчика или рожка, конечно. Сейчас мы отказались от производства вафельных стаканчиков, и на практике студенты просто разливают мороженое в картонные формы, потому что это проще", – отметил специалист.

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