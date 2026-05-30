Нужна всего лишь бутылка: сантехники раскрыли гениальный лайфхак с унитазом

Обычная пластиковая бутылка в сливном бачке унитаза может сократить расход воды без ремонта и дополнительных затрат, утверждают сантехники.

Обычная пластиковая бутылка может помочь сократить потребление воды в доме без каких-либо затрат и ремонта. Именно такой простой лайфхак рекомендуют сантехники для владельцев старых унитазов с большими сливными бачками, пишет портал Planeta.pl.

Метод очень прост: небольшую пластиковую бутылку нужно наполнить водой, плотно закрыть крышкой и положить внутрь сливного бачка унитаза.

Бутылка занимает часть внутреннего объема бачка, поэтому для его наполнения требуется меньше воды. При этом механизм смыва продолжает работать в обычном режиме.

Видео дня

"Эффективность этого решения заключается в физическом уменьшении вместимости бачка, что со временем может привести к заметному сокращению потребления воды", – отмечают специалисты.

Особенно полезным этот способ может быть для старых моделей унитазов, которые используют значительно больше воды, чем современные системы двойного смыва.

Экономия без дополнительных затрат

Преимуществом метода является то, что он не требует специального оборудования или вмешательства в сантехнику. Фактически достаточно лишь использовать ненужную пластиковую бутылку.

Впрочем, сантехники советуют не переусердствовать с объемом бутылки, чтобы количество воды оставалось достаточным для эффективного смыва.

Как еще уменьшить потребление воды

Помимо "трюка с бутылкой", эксперты рекомендуют несколько простых привычек:

сокращать время принятия душа;

выключать воду во время чистки зубов;

запускать стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке;

своевременно устранять протечки кранов и труб;

устанавливать аэраторы на смесители;

поливать растения утром или вечером, когда вода меньше испаряется.

Даже небольшие изменения в повседневных привычках могут помочь заметно сократить потребление воды и уменьшить суммы в коммунальных платежах.

Вас также могут заинтересовать новости: