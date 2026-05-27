Гениальный трюк: зачем на самом деле сантехники кладут бутылку в бачок унитаза

Небольшая замена в бачке гарантирует вам меньшие расходы без заметной потери комфорта.

Некоторые сантехники советуют необычный, но простой способ экономии воды в быту: поместить пластиковую бутылку в сливной бачок унитаза. На первый взгляд это может показаться странным решением, однако у него есть вполне практическое объяснение, пишет Onet.

Идея заключается в том, что плотно закрытая бутылка, наполненная водой, занимает часть объема бачка. В результате при каждом смыве используется меньше воды, чем обычно, что постепенно снижает общее потребление.

По словам сторонников такого метода, это не требует никаких затрат или специальных инструментов, а эффект накапливается со временем и может быть заметен в счетах за воду.

В ситуации, когда потребители ищут способы сократить бытовые расходы, подобные решения приобретают популярность. Важно, что изменения почти не влияют на комфорт пользования сантехникой – разница в смыве обычно незаметна для пользователей.

Такой метод особенно актуален для старых моделей унитазов, которые используют больше воды по сравнению с современными системами экономного смыва.

