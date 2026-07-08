40 инвесторов отказались вложить $50 тысяч в Amazon: сегодня они стали бы миллиардерами

Основатель Amazon когда-то предлагал инвесторам 1% компании за 50 тысяч долларов, но большинство отказалось. Сегодня они стали бы миллиардерами.

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал, что на начальном этапе развития компании ему пришлось провести около 60 встреч с потенциальными инвесторами, чтобы привлечь стартовое финансирование.

Около 40 человек отказались вкладывать деньги, хотя за 50 тысяч долларов можно было получить примерно 1% компании, который сегодня оценивался бы почти в 25 миллиардов долларов. Об этом Безос рассказал во время The New York Times DealBook Summit 2024.

В 1995 году Безос пытался привлечь 1 миллион долларов для развития Amazon, оценив компанию в 5 миллионов долларов. Для этого он предлагал инвесторам приобрести долю в бизнесе – примерно 1% за 50 тысяч долларов.

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"Мне пришлось провести 60 встреч. Примерно на 40 из них я услышал "нет", а чуть больше 20 человек сказали "да"", – вспоминает предприниматель.

По его словам, это был самый сложный процесс привлечения инвестиций в его жизни.

Инвесторы не верили

Безос объяснил, что главной причиной скептицизма была сама идея интернет-магазина. В середине 1990-х многие потенциальные инвесторы даже не понимали, что такое интернет.

"Первый вопрос был: "Что такое интернет?"", – рассказал он.

При этом предприниматель не скрывал рисков. Во время переговоров он честно предупреждал, что оценивает вероятность провала Amazon в 70%:

"Я говорил им, что они могут потерять все свои деньги".

Позже он признал, что даже эта оценка была слишком оптимистичной.

Потерянные 25 миллиардов долларов

Сегодня Amazon входит в число самых дорогих компаний мира с рыночной стоимостью около 2,5 триллиона долларов.

Если бы инвестор сохранил полный пакет в 1%, его доля сегодня стоила бы примерно 25 миллиардов долларов. В то же время в реальности ранние инвесторы постепенно теряли часть своих акций из-за новых раундов финансирования.

"Это были тяжелые отказы"

Безос подчеркнул, что отказы не были мгновенными.

"Это были не просто отказы. Это были многочисленные встречи, во время которых мы очень старались убедить людей выписать чек на 50 тысяч долларов", – сказал он.

По словам предпринимателя, именно эта история часто остается без внимания, ведь сегодня Amazon ассоциируется с глобальной корпорацией, а не с рискованным стартапом, который мог и не выжить.

Безос по-прежнему делает ставку на новые технологии

В ходе того же мероприятия основатель Amazon рассказал, что сейчас активно инвестирует в компании, занимающиеся робототехникой.

"Меня очень интересует робототехника. Я инвестирую в ряд таких компаний и глубоко верю в это направление", – отметил он.

По мнению Безоса, сегодня человечество переживает уникальный период развития технологий, а самые большие возможности могут вновь появиться там, где большинство пока видит лишь высокие риски.

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