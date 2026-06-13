Обрезка гортензий летом: что советуют садовники, чтобы не остаться без цветов

Все зависит от сорта.

Обрезать гортензии летом можно – но только если знаешь, какой именно сорт растет в твоем саду. Об этом рассказали эксперты в материале издания Martha Stewart.

Главная ошибка большинства, на которую обращают внимание садоводы, – обрезать все гортензии одинаково, не понимая разницы между сортами "старой" и "новой" древесины. А эта разница стоит целого сезона цветения.

К гортензиям старой древесины относятся крупнолистные, дубовые, горные и вьющиеся сорта. Для них лето – как раз подходящее время. Но есть нюанс.

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"Окно возможностей открывается сразу после того, как цветы отцвели – именно тогда у растения есть остаток лета, чтобы расти и формировать почки на следующий год", – объясняет ботаническая фермерша Рэйчел Кеммери.

Если медлить и взяться за ножницы в конце лета – срежешь уже сформировавшиеся почки на следующий сезон. То есть весной куст будет зеленым и здоровым, но пустым.

Новая древесина

Волотистые и гладкие гортензии (новая древесина) летом уже активно наращивают цветы текущего сезона. Обрезка в это время – это просто уничтожение будущего цветения до того, как оно раскрылось.

Кроме того, как отмечает Кеммери, летняя обрезка провоцирует новый мягкий прирост перед осенними холодами – и этот нежный росток просто вымерзает.

Для этих сортов обрезку следует отложить до конца зимы или начала весны, еще до начала вегетации.

Что разрешено

Есть вещи, которые безопасно делать летом с любыми гортензиями, как говорится в материале:

удаление мертвых, сломанных или больных стеблей – сразу, как только заметил;

срезание нескольких цветков для букета;

обрезка отцветших соцветий чуть выше первого здорового листа.

Главное – не увлекаться и не резать "для формы" глубже, чем нужно.

"Если продолжить срезать дальше для аккуратной формы, случайно удалите бутоны следующего года, которые растут ниже на стебле", – предупреждает фермерша.

В то же время Садивки Гринвальд советует избегать любой обрезки в жаркую сухую погоду. По его словам, это двойной стресс для растения: оно и так тратит ресурсы на выживание в засуху, а открытые срезы в жару заживают значительно медленнее и становятся воротами для вредителей.

Ранее УНИАН писал о цветах, которые перенесут спокойное лето без полива.

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