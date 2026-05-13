В Австрии все больше ресторанов заставляют гостей платить за дележку блюд

Некоторые заведения берут до 11 евро за дополнительную чистую тарелку.

Для многих туристов знакомство с местной гастрономией является неотъемлемой частью путешествия. И чтобы попробовать больше разнообразных блюд, они нередко берут одну порцию на нескольких человек, особенно если эти порции довольно большие.

Однако в Австрии эта привычка туристов столкнулась с неприятным нюансом – все больше местных ресторанов берут плату за дополнительную тарелку с гостей, желающих разделить еду, пишет Kreiszeitung.

Издание напоминает, что около двух лет назад элитный ресторан на озере Вертерзее попал в заголовки газет, когда его владелец взял 8 евро за пустую тарелку. Пиццерия в Грискирхене пошла еще дальше, взяв 11 евро за "совместное блюдо".

"Это действительно чрезмерно, возмутительно", – пожаловался местному изданию Heute один из клиентов, посетивший вышеупомянутую пиццерию со своей женой и двумя детьми. Поскольку дети еще слишком малы, чтобы съесть целую пиццу, казалось логичным разделить блюдо на две тарелки. Однако в меню было указано, что пицца всегда оплачивается за человека. Если два гостя делят одну и ту же пиццу, ресторан взимает дополнительные 11 евро, что соответствует цене самой дешевой пиццы. Семья решила заказать вторую пиццу.

В свою очередь ресторатор из Зальцбурга Эрнст Пюрингер попытался оправдаться, назвав практику постоянного дележа пиццы "просто плохой привычой, вышедшей из-под контроля".

По его словам, учитывая резко возросшие расходы на персонал, энергию и аренду, предприятиям необходимо получать определенный уровень дохода. Если за столом сидят два гостя, но заказывают только одно блюдо, необходимый доход с каждого места снижается, в то время как общие затраты остаются практически неизменными.

При этом он отметил, что некоторые рестораторы проявляют гибкость и не берут дополнительную плату с клиентов с маленькими детьми, "если общая выручка достаточна".

Другие недовольные клиенты также делились своим опытом на Reddit.

"По словам моей тети, так обстоят дела и в одном известном ресторане в Линц-Урфаре. Там проходил день рождения. Двое детей моей кузины хотели разделить шницель, потому что целый был бы слишком большим для каждого из них. Могли ли они получить еще одну тарелку? Да, но это будет стоить x евро, я не знаю точную сумму", – написал один из пользователей.

По данным Федерального центра питания Германии, "тарелка грабителей" (от немецкого Räuberteller) – это самый простой способ познакомить детей с разнообразием меню. Дети могут есть вместе с родителями, пробовать новые блюда и привыкать к разным вкусам. Хотя в некоторых меню есть специальные детские блюда, по данным Гамбургского центра защиты прав потребителей, выбор обычно ограничивается картофелем фри, шницелем и наггетсами – много жареной еды, мало питательных веществ.

Некоторые пользователи призывают к бойкоту ресторанов с такими надбавками, в то время как другие проявляют понимание к рестораторам.

"Я прекрасно понимаю, что 8 евро – это чрезмерно. Но как ресторатор, я понимаю лежащую в основе логику. Просто есть определенное пиковое время, когда все столики всегда заняты, и вы рассчитываете доход, который вам нужно получить с каждого гостя. Если семьи приходят и заказывают два блюда, а три тарелки остаются пустыми, вы просто не сможете получить желаемый доход, и, конечно, вы предпочли бы пять полных тарелок", – написал другой пользователь.

При этом в комментариях на Reddit видно, что некоторые клиенты могут смириться с надбавкой в ​​1-2 евро. Однако при "запредельных ценах" в 8-11 евро многие откажутся от посещения ресторана, даже не сделав заказа.

Другие странные доплаты в ресторанах Европы

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, один из ресторанов в испанском городке Гельвеш, рабочающий по системе all-you-can-eat, ввел штрафы для клиентов, которые набирают слишком много еды, а потом их тошнит прямо в заведении.

Тем временем, в большинстве итальянских ресторанах клиентами приходится платить так называемое "коперто", то есть плату за столик. Обычно она составляет 1-2 евро с каждого человека – в лучшем случае, гостям взамен приносят корзинку с хлебом или другие простенькие угощения, но довольно часто доплачивать приходится просто за то, что вы едите в заведении, а не берете блюда на вынос.

