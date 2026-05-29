Не в США и даже не в Европе: где готовят лучший бургер в мире

Обычная говяжья котлета давно стала настоящим полем для кулинарных экспериментов в разных уголках мира, но новый рейтинг от Time Out, посвященный лучшим бургерам планеты, в очередной раз доказал: современные шефы способны превратить фастфуд в гастрономическое искусство.

В списке оказались самые разнообразные варианты – от бургеров с сыром грюйер в крендельных булочках до котлет с креветками и кисло-сладкими соусами. Однако первое место досталось настоящему хиту из Японии, сообщает Time Out.

Лучшим бургером в мире назван Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger из заведения Smash Things в Токио. Блюдо состоит из трех котлет из японской черной говядины вагю, которые обжаривают до хрустящей корочки на раскаленной поверхности. Между ними добавляют бекон, лук и американский чеддер, а подают все это в мягкой молочной булочке.

Редактор Time Out Tokyo Кайла Имада отмечает, что хотя в Токио немало хороших бургерных, именно Smash Things в районе Комадзава-Дайгаку может похвастаться самыми вкусными smash-бургерми города. По ее словам, рецепт максимально прост, чтобы подчеркнуть качество мяса: только лук, фирменный соус в стиле thousand island, сыр и булочка на выбор – обычная молочная или черная.

Второе место в мировом рейтинге занял Classic Zuney Burger из ресторана Zuney Wagyu Burgers в Кейптауне, а третье – Nolita Burger из мадридского заведения Nolita.

