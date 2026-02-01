Нужно перетащить только 2 спички, чтобы равенство стало правильным: задача для гениев

Решая эту головоломку, вы проверите свои математические способности и логическое мышление.

В сети набрала популярность логическая головоломка, которая заставила хорошенько поломать голову тысячи пользователей. Справиться с ней под силу только тем, кто умеет концентрироваться и мыслить нестандартно.

Головоломку опубликовали в TikTok на странице, которая специализируется на загадках и тестах для развития мышления. Видео быстро стало вирусным, ведь на первый взгляд задача кажется простой, но правильное решение находят далеко не все.

Перед вами - неправильное математическое равенство, составленное из 19 спичек: 5 × 1 = 27. Условие очень простое: нужно переместить только две спички, чтобы равенство стало правильным. Важно внимательно посмотреть на конструкцию и не зацикливаться на стандартных подходах к арифметике.

Видео дня

Авторы загадки советуют не торопиться и мыслить "вне рамок". Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что спички можно использовать по-другому, изменив вид цифр или математического знака. Именно в этом и заключается ключ к правильному решению.

Вы смогли решить эту задачку? Если да - вашему нестандартному мышлению можно позавидовать. Если же нет - не расстраивайтесь. В любом случае это было полезное упражнение для вашего мозга. Решение мы опубликовали ниже.

Как видим, нужно перетащить верхнюю левую спичку на цифру 5, превратив ее в 3, а спичку с цифры 7 переложить на цифру 1. В результате получим правильное равенство: 3 × 7 = 21.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали найти кролика за 11 секунд в сложной оптической иллюзии. Решая ее, вы сможете проверить свою внимательность к деталям, навыки наблюдения и концентрации, остроту зрения и другие полезные в повседневной жизни способности.

Также можно попробовать найти белку в лесу за 12 секунд. Справиться с этой задачей могут только 2% людей.

Вас также могут заинтересовать новости: