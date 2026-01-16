Только 2% людей могут найти белку в лесу за 12 секунд: удивительная оптическая иллюзия

Справиться с этой задачкой смогут только самые внимательные.

Головоломки на поиск слова или определенного объекта на изображении пользуются огромной популярностью. Для кого-то это может казаться детской забавой, но такие задачки не только веселые, но и очень полезные.

Регулярное решение таких головоломок и оптических иллюзий помогает тренировать остроту зрения, умение концентрироваться, навыки наблюдения, логическое и критическое мышление. Кроме того, вы учитесь быстро обрабатывать информацию и выделять главное из общего.

УНИАН подготовил для вас новую сложную головоломку, которая под силу не каждому. Справиться с этой задачей могут только 2% людей. Давайте проверим, есть ли вы среди этих умников?

Ниже вы увидите фотографию леса. Где-то там мы спрятали белку, и вам нужно ее найти. На это мы отвели всего 12 секунд, поэтому советуем не медлить.

Готовы показать, на что способны? Тогда начинаем отсчет времени. Советуем установить таймер.

Что ж, время истекло. Удалось ли вам заметить белку на изображении? Большое количество различных элементов и цветов могло сбить с толку. К тому же, заметить что-то маленькое на фото с крупными деталями тоже непросто. Поэтому, если вы справились, можете собой гордиться. Вы действительно очень внимательный к мелочам человек.

Ответ на головоломку:

