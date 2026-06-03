Головоломка с двумя спичками: выглядит просто, но через 3 секунды решают единицы

Для решения этой задачи вам нужен IQ выше среднего.

Головоломки со спичками – один из простых способов проверить уровень логического мышления. Они также оценивают скорость вашего мышления и ваши математические знания.

Новая головоломка со спичками от УНИАН предлагает вам испробовать свои силы и проверить уровень IQ – и это задание не из легких.

На изображении вы найдете неверное уравнение 4 + 5 = 42. Вам нужно переместить 2 спички, чтобы превратить его в правильное.

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Особую сложность этому заданию придает ограничение во времени: у вас есть всего 3 секунды на решение. Сосредоточьтесь, засеките время и приступайте.

Такие головоломки помогают прокачивать когнитивные способности, что точно пригодится вам как на работе, так и в обычной жизни.

Чтобы справиться с заданием, быстро перебирайте различные комбинации, которые могут привести к правильному ответу и сохраняйте спокойствие.

Если вы смогли решить головоломку, пусть даже за пределами расчетного времени, - у вас высокий уровень наблюдательности и логики. А уж если вам удалось уложиться в три секунды – вы настоящий гений.

Ниже размещен ответ на задание. Проверьте, правильно ли вы его решили.

Для получения результата вам необходимо было убрать две палочки с цифры 4 и поставить их на цифру 5.

Таким образом, цифра 4 станет 1. А цифра 5 станет 8. И уравнение будет выглядеть так: 4 + 8 = 12.

А если вы хотите продолжить тренировку, обязательно посмотрите другие наши головломки. Например, вот здесь нужно перетащить всего одну спичку, чтобы исправить уравнение. А в этой головоломке нужно добавить 2 спички.

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