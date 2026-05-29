Нужно добавить 2 спички, и уравнение станет верным: сложный тест для проверки IQ

Попробуй справиться с заданием всего за 10 секунд.

Головоломки со спичками – один из самых интересных способов проверить остроту ума. Они сочетают математическую логику с пространственным мышлением и заставляют мозг работать в нестандартном режиме.

Такие головоломки – не просто развлечение. Они тренируют так называемую рабочую память: способность удерживать несколько вариантов в голове одновременно и быстро между ними переключаться. Именно это умение лежит в основе любого аналитического мышления.

Кроме того, решение подобных задач под давлением времени развивает стрессоустойчивость и концентрацию. Мозг учится не паниковать, а искать решение даже тогда, когда секунды уходят.

Видео дня

Регулярное выполнение упражнений заметно улучшает скорость реакции и навыки решения нестандартных проблем в повседневной жизни – от работы до быта.

Наконец, головоломки со спичками развивают пространственное восприятие: умение "видеть" изменение формы еще до того, как оно произошло. Это полезный навык для всех, кто работает с цифрами, дизайном или инженерией.

Задание. Перед тобой неверное уравнение: 16 – 5 × 2 = 6. Твоя цель – добавить всего две спички так, чтобы уравнение стало верным. У тебя есть ровно 10 секунд. Время пошло!

Подсказка: не пытайся изменить знаки или результат – присмотрись внимательнее к самим числам. Иногда одна маленькая деталь меняет всё.

Не расстраивайся, если не получилось – эта головоломка действительно непростая. Даже опытные "любители спичечных задач" иногда тратят на нее значительно больше 10 секунд. Главное – сам процесс поиска решения уже хорошо тренирует мозг.

Решение. Нужно добавить одну спичку к числу 16, превратив его в 18, и еще одну спичку к числу 5, превратив его в 6.

В результате получаем уравнение 18 – 6 × 2 = 6 – и оно абсолютно верно, ведь 6 × 2 = 12, а 18 – 12 = 6.

Другие головоломки от УНИАН

В другом задании нужно перетащить всего 1 спичку, чтобы исправить ошибку. Выражение 2 + 2 = 3 необходимо изменить так, чтобы оно стало математически корректным. Чтобы прийти к результату, вам следует отойти от банального и мыслить нестандартно.

А вот в этой головоломке нужно переместить 2 спички, чтобы исправить равенство 0 + 0 = 1.

Вас также могут заинтересовать новости: