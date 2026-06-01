Одна спичка меняет все: математическая ловушка, которую большинство не решит с первой попытки

У вас на это задание есть всего 15 секунд.

Если вам нравятся тесты на IQ, которые бросают вызов вашему уму и проверяют ваши навыки решения задач, головоломки со спичками идеально вам подойдут. Эти задания сочетают математическую точность с визуальным творчеством, требуя от вас нестандартного мышления, чтобы переставить спички и решить уравнения.

Каждый такой тест – это возможность потренировать ваше логическое мышление и внимание к деталям, обеспечивая уникальный и увлекательный опыт.

В новой головоломке от УНИАН вам предлагается исправить уравнение 10 + 11 + 12 + 13 = 14 с помощью всего одной спички. И на решение этого задания вам отведено всего 15 секунд.

Этот тест проверяет ваше логическое мышление и сообразительность. Задание требует быстрого и точного анализа, стимулирует как вашу креативность, так и способность решать задачи в условиях ограниченного времени. Если вы готовы проверить свои силы, то ставьте таймер и приступайте к решению.

Такие головоломки сложные, но увлекательные, и при этом они помогают улучшить ваши когнитивные навыки. Справиться с заданием может быть непросто, однако есть несколько советов, которые могут облегчить вам задачу.

Прежде чем перемещать спички, разберитесь в математической операции и определите ошибку. Знание того, где находится проблема, поможет спланировать исправление.

Затем подумайте о различных способах изменения – не только чисел, но и математических знаков - путем добавления спичек.

Добавляйте спички стратегически: сосредоточьтесь на изменениях, которые могут оказать наибольшее влияние, например, превращение "1" в "4" или "+" в "8".

Проверяйте различные комбинации, и, конечно, важно сохранять спокойствие: нехватка времени может увеличить сложность задачи.

Если у вас не получилось найти ответ за отведенное время, то с правильным решением вы можете ознакомиться ниже.

Итак, чтобы исправить уравнение 10 + 11 + 12 + 13 = 14, нужно всего лишь переместить одну спичку от последнего знака плюс (+) к числу 3, тем самым превратив число 13 в 19.

В результате у вас получится правильный вариант: 10 + 11 + 12 - 19 = 14.

Можете также показать эту задачу друзьям или семье и посмотреть, как они справятся с этим вызовом. Также на сайте УНИАН есть множество других увлекательных головоломок такого типа. Например вот здесь нужно добавить 2 спички, чтобы уравнение стало верным.

