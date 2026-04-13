Лучше апельсинового сока: названы 5 напитков, содержащих много витамина D

Хотя солнечный свет по-прежнему остается основным источником витамина D для человека, некоторые обогащенные этим витамином напитки также могут способствовать его ежедневному поступлению в организм. Порция обогащенного апельсинового сока объемом 240 мл обычно содержит около 100 международных единиц (МЕ) витамина D, хотя в других напитках его количество может быть выше.

Обогащенное молоко

Молоко является надежным источником витамина D: в одной чашке обезжиренного молока содержится около 117 МЕ. Хотя молоко по своей природе не содержит витамина D, его обогащают в процессе переработки для обеспечения суточной потребности в питательных веществах.

Обогащенное молоко также является богатым источником кальция, который, наряду с витамином D, имеет решающее значение для крепких костей и зубов. Регулярное употребление обогащенного молока может помочь улучшить здоровье костей, укрепить иммунную систему и повысить общее самочувствие.

Обогащенное растительное молоко

Люди с непереносимостью лактозы или те, кто придерживается веганской диеты, могут выбирать из широкого ассортимента растительных альтернатив молоку. Такие виды, как соевое, овсяное, миндальное и кокосовое молоко, широко доступны и часто обогащены витамином D и кальцием, предлагая питательные преимущества, сопоставимые с преимуществами обычного молока.

Многие виды растительного молока выпускаются в несладком виде и содержат добавленный белок или другие витамины и минералы, что позволяет удовлетворить самые разные диетические предпочтения и потребности.

Кефир

Кефир может быть отличным источником витамина D, особенно если он обогащен, что делает его ценным вариантом для поддержания здоровья костей и иммунной системы. Одна чашка кефира может содержать 100 или более МЕ витамина D.

Естественно, ферментированный кефир, приготовленный из не обогащенного молока, содержит очень мало витамина D. Однако коммерческие варианты, изготовленные из обогащенного молока, могут значительно увеличить суточное потребление витамина D, способствуя улучшению усвоения кальция, укреплению костей и поддержке иммунной системы.

Протеиновые коктейли

Многие бренды протеиновых коктейлей обогащены витамином D. Они могут содержат 8,3 микрограмма (мкг), что эквивалентно 332 МЕ витамина на одну порцию из бутылки.

Грибной бульон

Грибы относятся к числу немногих растительных продуктов, которые являются естественным источником витамина D. Под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения грибы преобразуют эргостерол в витамин D2 – форму витамина D, схожую с витамином D3, содержащимся в продуктах животного происхождения.

При варке грибов для приготовления бульона, пригодного для питья, можно получить значительное количество витамина D. Однако фактическое содержание зависит от таких факторов, как вид грибов, способ приготовления и время варки. Примечательно, что исследование 2025 года показало: длительное кипячение может снизить содержание витамина D в грибном бульоне.

Сколько витамина D нужно принимать ежедневно

Рекомендуемая суточная доза витамина D для большинства взрослых составляет 600 МЕ. Достижение этого уровня необходимо для поддержания здоровья костей, укрепления иммунитета и общего благополучия.

