Диетологи назвали один фрукт, который следует есть для здоровья мозга, сердца и кишечника

По словам специалистов, этот фрукт обладает множеством полезных свойств.

Есть один фрукт, который особенно способствует здоровью мозга, сердца и кишечника, а именно свежий виноград. По словам исследователей, виноград стоит отнести к категории "суперпродуктов", то есть тех, которые богаты питательными веществами и положительно влияют на общее состояние здоровья и самочувствие. Об этом пишет Real Simple.

Чем виноград полезен для вас?

Виноград имеет высокое содержание полифенолов, которые известны своими антиоксидантными свойствами, говорит сертифицированный диетолог Эйвери Зенкер.

"Некоторые виды полифенолов, содержащихся в винограде, включают фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды и стильбены. Многие полезные свойства винограда для здоровья связывают с воздействием этих соединений на организм, в частности с их противовоспалительными свойствами", - объяснила специалист.

Когда эти полифенолы попадают в организм, они сосредотачиваются на нейтрализации свободных радикалов, а именно молекул, которые усиливают окислительный стресс. Со временем они могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, мозга, иммунитета и обмена веществ.

Однако, сравнивая красный, фиолетовый и зеленый виноград, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой из них содержит больше всего питательных веществ.

"Большинство полифенолов и антиоксидантов в фиолетовом и красном винограде содержится именно в кожице. Фиолетовый виноград содержит больше антоцианов, чем красный, и гораздо больше, чем зеленый. Фиолетовый виноград также обладает значительно более высокой общей антиоксидантной способностью (TAC), чем красный или зеленый. Яркий цвет фиолетового винограда свидетельствует о высоком содержании антиоксидантов", - добавила Зенкер.

Отмечается, что именно антоцианы придают фиолетовому винограду его насыщенный цвет, тогда как в красном и зеленом винограде их уровень значительно ниже.

Специалисты говорят, что нужно съедать примерно одну-две чашки винограда или от 22 до 44 ягод, чтобы воспользоваться его преимуществами.

3 полезных для здоровья причины есть больше винограда

Способствует здоровью сердца

"Виноград богат ресвератролом и проантоцианидинами - соединениями, которые могут способствовать здоровью сердца, помогая сосудам расслабиться, [снижая] артериальное давление и [поддерживая] здоровый уровень холестерина", - уверяет диетолог-кардиолог Мишель Раутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Это может быть очень полезно для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Чем больше винограда вы едите, тем больше питательных веществ, полезных для сердца, поступает в организм.

Улучшает здоровье когнитивных функций

Как правило, с возрастом когнитивные функции мозга ухудшаются, однако с помощью здорового питания и определенных привычек, способствующих улучшению работы мозга, можно сдержать или отсрочить возрастное ухудшение этих функций.

"Разнообразные антиоксиданты, содержащиеся в винограде, могут защищать нейроны и способствовать здоровой работе мозга. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление винограда может улучшить когнитивные функции и, возможно, снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний", - объясняет Раутенштейн.

Они улучшают здоровье кишечника

Виноград является мощным противовоспалительным средством, свойства которого играют важную роль в поддержании микробиома кишечника.

"Было обнаружено, что полифенолы из винограда улучшают баланс микробиома кишечника, увеличивая количество и качество пищеварительной экосистемы. Также было обнаружено, что микроорганизмы в кишечнике улучшают биодоступность полифенолов, потенциально усиливая их влияние на здоровье. Взаимосвязь между фитонутриентами и микробиомом кишечника до сих пор остается в значительной степени неизученной, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать более уверенные выводы об их взаимосвязи", - предупредила Зенкер.

