10 лет исследований: названо вещество, что разрушает барьер кишечника и вызывает воспаление

Исследования показывают, что это соединение может влиять на работу пищеварительного тракта.

Йогурт уже давно считается полезным продуктом благодаря содержанию белка, кальция и бактериальных культур, которые полезны для пищеварительной системы. Однако это не означает, что каждый вид йогурта, который можно купить в магазине, обладает одинаковыми свойствами, пишет Rynekzdrowia.pl.

В частности, анализ состава различных йогуртов показывает, что некоторые из них содержат технологические добавки, которые не обязательно должны быть в ежедневном рационе. Одной из них является каррагинан - вещество, которое используется в пищевой промышленности в качестве загустителя.

"Научные исследования, опубликованные в Springer Nature, длились 10 лет. Они указывают, что это соединение может влиять на функционирование пищеварительного тракта. В частности, обращается внимание на его потенциальное влияние на кишечный барьер и микробиоту", - отмечается в материале.

Нарушения в этой сфере могут способствовать воспалительным процессам и увеличивать риск развития заболеваний на аутоиммунной основе.

По словам одного из авторов исследования Роберта Вагнера, повреждение кишечного барьера связано с долгосрочными последствиями для здоровья, а именно с риском его воспаления.

Поэтому специалисты все чаще советуют ограничить потребление продуктов, содержащих каррагинан.

Также следует помнить, что это вещество содержится не только в йогуртах, но и в других продуктах, таких как:

сливки с продленным сроком хранения,

молочные десерты,

гомогенизированные сырки,

плавленые сырки,

молочные напитки,

мороженое,

готовые соусы и заправки,

копчености,

желе и некоторые сладости.

На этикетке его можно найти под названием карраген или под символом E407.

На что следует обращать внимание при покупке йогурта?

При выборе йогурта следует руководствоваться простотой состава. Лучшим решением являются натуральные продукты без добавления сахара и лишних технологических веществ.

В таком случае йогурт действительно может стать ценным элементом ежедневного рациона.

