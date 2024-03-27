В список вошли кофе, шоколад и даже картофель.

В обществе уже достаточно давно сложились стереотипы относительно полезной и вредной для человека пищи. Однако медики решили развеять часть заблуждений и назвали девять продуктов, которые здоровее, чем вы думаете.

Директор Центра интегративной медицины Эндрю Вейла, доктор Стивен Дамер заявил Vogue, что такие вкусности, как шоколад, сыр и кофе, содержат питательные вещества, необходимые человеческому организму. В список полезного вошли также картофель, яйца, сливочное масло, цельное молоко, орехи и жирная рыба.

По словам доктора Дамера, картофель получил плохую репутацию из-за большого количества углеводов. Но, согласно исследованиям, он также имеет высокое содержание флавоноидов, каротиноидов и фенольных кислот, которые играют важную роль в защите от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Также этот овощ улучшает чувствительность к инсулину и может принести пользу микробиому кишечника.

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Яйца, которые некоторые люди избегают из-за высокого уровня холестерина, являются отличным источником белка и богаты такими питательными веществами, как холин, биотин и витамин А. Сыр и масло имеют общий знаменатель: они содержат полезные жиры и укрепляют иммунитет.

"Эти продукты богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунную функцию. Ферментированные продукты долгое время не замечались или избегались, несмотря на их потенциал способствовать здоровью пищеварительной системы и общему самочувствию", - отмечает Дамер.

По его словам, сыр содержит витамин В12 и фосфор. Как известно, B12 жизненно важен для организма, поскольку помогает сохранить кровь и нервные клетки в целости. Некоторые исследователи считают, что высококачественный сыр может даже снизить уровень вредного холестерина ЛПНП и риск инсульта.

Согласно современным трендам, молодежь избегает обычное молоко, заменяя его миндальным или овсяным. Но цельное молоко богато питательными веществами. Последнее исследование показало, что оно связано со снижением риска ожирения и диабета 2 типа.

Жирная рыба также гораздо полезнее, чем принято считать. Она обеспечивает организм всеми необходимыми здоровыми жирами, а также белком.

"Я регулярно советую пациентам пересмотреть определенные продукты, которые были несправедливо демонизированы, и одна из таких групп включает жиры, в частности те, что содержатся в жирной рыбе, например лосось и сардины. Эти продукты содержат здоровые жиры, такие как мононенасыщенные и омега-3 жирные кислоты, которые полезны для здоровья сердца, работы мозга и общего самочувствия", - сказал доктор Дамер.

Развенчаны и предубеждения относительно орехов. Они имеют в своем составе много жиров, клетчатки и других необходимых организму витаминов. Более того, орехи могут помочь контролировать уровень сахара в крови.

"Регулярное потребление связывают с улучшением здоровья сердца, уменьшением воспаления, лучшим контролем уровня сахара в крови и поддержкой контроля веса", - сказал эксперт.

Неожиданным продуктом в списке является шоколад. В своём чистом виде он богат полифенолами и антиоксидантами - соединениями, которые обеспечивают приток крови к сердцу, уменьшают воспаление, способствуют работе мозга и повышают иммунитет.

Закрывает список один из самых любимых напитков на планете - кофе. Конечно, чрезмерное употребление этого эликсира бодрости не будет полезным для организма. Но кофе может принести пользу тем, кто его пьет в умеренных количествах. Он богат антиоксидантами, которые помогают снизить риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, болезни сердца, диабет 2 типа.

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