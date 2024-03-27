В списке есть яблоки и сливы.

Употребление фруктов и овощей является важной частью здорового питания. Дипломированный диетолог Даниэль Крамбл Смит назвал самые полезные фрукты, которые обязательно стоит включить в свой рацион, пишет usatoday.com.

По его словам, каждый фрукт имеет уникальный питательный профиль и преимущества. Вот некоторые из обязательных для вашей диеты:

Черника: эти ягоды содержат клетчатку, которая продлевает чувство сытости. Они также входят в число фруктов и овощей с самым высоким содержанием антиоксидантов. Антиоксиданты предотвращают или задерживают повреждение клеток. Исследования показывают, что дикая черника полезна для когнитивных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит соединения, борющиеся с раком, говорит Крамбл Смит.

Видео дня

Яблоки: богаты антиоксидантами, особенно сорта темного цвета, такие как Ред Делишес. Они содержат витамин С и клетчатку, а также пектин, который действует как пребиотик, помогая функционированию толстой кишки и пищеварению. Яблоки также содержат кверцетин, флавоноид с антиоксидантными свойствами, который, как показывают исследования, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и защитить от аллергии.

Апельсины: содержат около 92% дневной нормы витамина С. Они являются хорошим источником фолиевой кислоты, витамина B, который важен во время беременности, но также может играть роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия, инсульта, деменции, рака толстой кишки и болезни Альцгеймера.

Грейпфрут: является хорошим источником витамина С, который организм использует для формирования кровеносных сосудов, хрящей, мышц и коллагена в костях. Витамин С также действует как антиоксидант и помогает организму усваивать и хранить железо. Грейпфруты также содержат витамин А, который поддерживает здоровье глаз и рост клеток.

Клубника: богата витамином С, который помогает поддерживать иммунную систему. Содержит марганец, фолиевую кислоту и калий.

Ананас: богат витаминами С, А, К, фосфором, цинком и кальцием, а также марганцем и содержит бромелайн - экстракт плодов и стеблей ананасов, обладающий противовоспалительными свойствами.

Папайя: содержит витамины С, А, Е, фолиевую кислоту, клетчатку и высокий уровень антиоксидантов, включая ликопин.

Сливы: содержат антиоксиданты, такие как антоцианы и кверцетин, которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Они также богаты клетчаткой, которая помогает регулировать движения кишечника. По словам Крамбл Смит, в сливах меньше сахара и низкий гликемический индекс, что делает их идеальными для людей с диабетом, резистентностью к инсулину или нарушением регуляции уровня сахара в крови.

Киви: содержат большое количество витаминов С, Е и клетчатки. Вы также получите фермент актинидин, который помогает пищеварению, лютеин и зеаксантин - два антиоксиданта, которые полезны для здоровья глаз.

Отмечается, что фрукты могут помочь справиться с послеобеденным спадом лучше, чем очередная чашка кофе. А поскольку натуральный сахар является здоровым источником энергии, сочетание фруктов с белком даст вам аналогичный заряд энергии.

Ранее были названы 10 продуктов, которые на самом деле заставляют набирать вес.

Вас также могут заинтересовать новости: