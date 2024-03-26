Употребление этой вкусности по крайней мере за час до сна приведет к более продуктивному ночному сну.

Хотя прием пищи слишком поздно перед сном может ухудшить ваш сон, по мнению экспертов по сну, существуют определенные продукты, которые могут помочь вам лучше выспаться ночью.

Как пишет New York Post, по мнению экспертов, в частности, существует сладость, употребление которой очень позитивно повлияет на ваш сон, и это – черный шоколад.

Так, эксперты утверждают, что употребление темного шоколада по крайней мере за час до сна может привести к более продуктивному ночному сну.

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Отмечается, что темный шоколад не только богат "идеальными питательными веществами", но и способствует выработке серотонина, гормона счастья, который также помогает людям чувствовать себя более расслабленными.

Эксперты также заявили, что употребление бананов, миндаля или грецких орехов, и/или арахисового масла перед сном также может улучшить сон.

Так. арахисовое масло также содержит триптофан - аминокислоту, которую организм использует для выработки мелатонина - гормона, который сообщает организму, что он готов ко сну, - плюс серотонин. А бананы полезны для сна, поскольку содержат магний, который помогает сбалансировать внутренние часы организма и увеличить выработку мелатонина.

Попкорн также содержит триптофан и может стимулировать выработку серотонина перед сном.

Ранее УНИАН писал о 5 продуктах, которые помогут вам лучше высыпаться ночью, среди них - вишня и миндаль.

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