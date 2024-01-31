Эксперт назвала 5 причин, почему лучше выбрать на утро чай.

Многие люди начинают свой день с чашки кофе, ведь он дает столь необходимую энергию и заряд бодрости.

Однако диетолог Авни Каул рассказала Health Shots, почему чай может быть более полезным вариантом. Хотя у кофе есть и свои преимущества, эксперт назвала 5 причин, почему лучше выбрать другой напиток.

Чай содержит меньше кофеина, который очень вреден, если его употреблять в чрезмерном количестве.

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"Чай обычно содержит меньше кофеина, чем кофе. Хотя кофеин может обеспечить первоначальный заряд энергии, чрезмерное количество может привести к нервозности, беспокойству и нарушению режима сна. Чай обеспечивает более мягкое потребление кофеина, снижая риск этих побочных эффектов", - объясняет Коул.

Чай обеспечивает нежное пробуждение. Утром все мы немного ленивы, а кофе своим мгновенным приливом энергии убирает сонливость, что не очень хорошо для организма. По словам эксперта, "чай содержит аминокислоту, известную как L-теанин, которая оказывает успокаивающее действие и может уравновесить стимулирующее действие кофеина. Это может привести к более постепенному и мягкому пробуждению по сравнению с иногда резким толчком от кофе".

Чай не приводит к обезвоживанию. Как известно, это хроническая проблема у тех, кто пьет много кофе. Особенно острой проблема становится в зимние месяцы, когда потребление жидкости традиционно уменьшается. Кофе является мочегонным средством, то есть может привести к увеличению мочеиспускания и возможному обезвоживанию. В то же время чай способствует увлажнению, поскольку это прежде всего вода. Увлажнение по утрам имеет решающее значение для общего самочувствия.

Чай, особенно зеленый, придает вашему организму антиоксидантный импульс. Это позволяет поддерживать иммунную систему и лучше защищать клетки от повреждений. Хотя кофе также содержит антиоксиданты, типы и количества могут различаться.

Кофе по своей природе более кислый, чем чай, и поэтому может вызвать дискомфорт в желудке. Как рассказала Каул, чай оказывает более мягкое воздействие, что делает его лучшим вариантом для тех, кто имеет проблемы с пищеварением.

Другие советы диетологов

Диетологи Тэмми Шеймс и Лисси Лакатос недавно рассказали, сколько кофе следует употреблять ежедневно, чтобы похудеть.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, выпивая четыре чашки кофе в день, можно снизить жировые отложения примерно на 4%.

В то же время другие исследователи выяснили, сколько чашек чая следует выпивать ежедневно, чтобы замедлить старение, то есть биологический возраст человека.

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