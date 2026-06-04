Китайская BYD испытала зарядку своего электрокара при -30 градусах: результат впечатляет

BYD наглядно продемонстрировала возможности зарядки Blade Battery 2-го поколения с технологией FLASH Charging.

Китайский автопроизводитель BYD подверг один из своих электромобилей экстремальному испытанию. Авто поместили в климатическую камеру с температурой -30 °C перед зарядкой, чтобы проверить, как она будет работать в таких условиях. Как пишет Supercar Blondie, результаты должны вызвать обеспокоенность у конкурентов.

В издании напомнили, что электромобили работают хуже при низкой температуре. Особенно страдает скорость зарядки батареи и ее стабильность.

Компания BYD наглядно продемонстрировала возможности зарядки Blade Battery 2-го поколения с технологией FLASH Charging. Комната, где находился электромобиль, напоминала морозильную камеру, а на кузове автомобиля образовывался лед.

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Несмотря на такие экстремальные условия, батарея электромобиля смогла зарядиться с 20 до 97 процентов всего за 12 минут. Вскоре в соцсетях начали активно обсуждать эту презентацию.

"12 минут - это просто безумие, даже в нормальных" условиях, не говоря уже о -30 градусах", - написал один из пользователей.

Для испытания был выбран электромобиль Denza Z9 GT. Это премиальный электрический универсал с тремя электромоторами суммарной мощностью 965 л.с.

Этот электрокар способен проехать до 630 км на одном заряде, а также разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3,2 секунды.

Китайский 2,7-тонный кроссовер взлетел на 20 метров и приземлился целым

Ранее в сети опубликовали видео смелого автомобильного трюка, в котором премиальный китайский кроссовер Voyah Taishan X8 отправили в затяжной полет. Автомобиль взлетел в воздух, пролетел более 20 метров и почти секунду находился полностью над землей.

Кроссовер остался почти полностью целым. Более того, после трюка в авто даже спокойно открылись все двери.

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