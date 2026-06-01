Китайский внедорожник весом 2,7 тонны взлетел на 20 метров и приземлился целым (видео)

Был зафиксирован мощный удар о землю.

В сети появилось видео одного из самых безумных автомобильных трюков, в котором роскошный китайский внедорожник отправили в настоящий затяжной полет, пишет Supercar Blondie.

В видео CarForLife огромную машину заставили прыгнуть с гигантского трамплина, чтобы проверить ее на прочность.

Для этого безумного теста инженеры взяли новенький Voyah Taishan X8. Машина весит более 2,7 тонн. Ее разогнали до скорости 100 км/ч и направили на огромную стартовую рампу длиной 15,5 метров и высотой более 3 метров.

Внедорожник взлетел в воздух, пролетел более 20 метров и почти секунду находился полностью над землей.

Главная интрига – выжила ли машина после такого жесткого приземления? Оказывается, да! Когда внедорожник приземлился на землю, сила удара составила более 23 тонн. Но, к удивлению инженеров, конструкция и аккумулятор автомобиля остались целыми, и после трюка в машине даже спокойно открылись все двери.

