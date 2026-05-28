Пустыня в Чили превращается в идеальное место для хранения энергии: в чем ее особеность

Новая система хранения способна обеспечивать 200 мегаватт мощности в течение до 6,5 часов.

Пустыня Атакама в Чили становится центром развития систем накопления энергии, которые позволяют крупным солнечным электростанциям продолжать подачу электроэнергии после захода солнца. В регионе запустили многообещающий проект.

Издание Bloomberg пишет, что проект компании ContourGlobal позиционируют как систему аккумуляторных батарей промышленного масштаба с самой длительной продолжительностью работы в Латинской Америке. По данным ContourGlobal, новая система хранения способна обеспечивать 200 мегаватт мощности в течение до 6,5 часов.

Проект подкреплен 15-летним соглашением о покупке электроэнергии в ночное время с Copec EMOAC, подразделением по маркетингу энергии и поставкам возобновляемой энергии Empresas Copec, одного из крупнейших промышленных конгломератов Чили.

Отмечается, что на севере Чили дневная выработка электроэнергии часто превышает спрос, что приводит к регулярным ограничениям поставок. Ситуация усугубляется узкими местами в системе передачи электроэнергии. Для решения этой проблемы в стране активно внедряют системы аккумулирования энергии в батареях (BESS).

Новая гибридная электростанция Victor Jara, расположенная в регионе Тарапака, стала вторым инвестиционным проектом ContourGlobal в области солнечной энергии и аккумулирования в Чили после запуска в прошлом году другой системы в Кильягуа в соседнем регионе Антофагаста.

По данным CEN, в настоящее время в Чили эксплуатируются или проходят испытания системы BESS общей мощностью 3 072 мегаватта, причем большинство проектов сосредоточено в пустыне. Оператор планирует запустить дополнительные 5 400 МВт мощностей к декабрю, укрепив позиции страны как одного из самых быстрорастущих рынков систем накопления энергии в мире.

