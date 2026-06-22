Как правильно мыть волосы: трихологи указали на распространенные ошибки

Эксперты перечислили этапы мытья волос.

Мытье волос кажется простым делом, однако многие допускают ошибки, которые могут повлиять на все - от здоровья кожи головы до блеска волос. Поэтому эксперты рассказали для Real Simple о правильном способе мытья волос, а именно: как часто следует мыть голову шампунем, какая температура воды является оптимальной и от каких привычек следует отказаться.

Как часто следует мыть волосы?

Как рассказывает трихолог Шаба Каспара, ответ зависит от типа вашей кожи головы, а не от структуры волос.

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"Если ваша кожа головы дольше остается в равновесии или вы носите прическу, защищающую волосы, вы можете мыть голову раз в несколько дней. В таком случае стоит рассмотреть возможность использования скраба для кожи головы с ингредиентом, регулирующим жирность, например салициловой кислотой, чтобы расщепить избыток кожного сала и накопления", - объясняется в материале.

По словам эксперта, каждое мытье следует рассматривать как глубокое очищение с помощью соответствующего скраба, чтобы полностью восстановить кожу головы. А если вы беспокоились, что слишком частое мытье волос может быть вредным, то не стоит.

"Чтобы вырастить самые здоровые волосы и предотвратить преждевременное уменьшение фолликулов или выпадение, необходима постоянно чистая кожа головы. Это создает оптимальную среду для фолликулов - и это не подлежит обсуждению", - говорит Каспара.

Она заверила, что пока ваша кожа головы не сухая, не раздражённая и не шелушится, можно мыть голову регулярно.

Перед мытьем: начните с подготовки кожи головы

Специалисты отмечают, что еженедельная процедура перед мытьем головы - масло для кожи головы или увлажняющая процедура для длины волос - может помочь улучшить уровень увлажнения и разрыхлить налет, который со временем может вызвать воспаление фолликулов.

"Нанесение этих средств на сухие волосы позволяет ингредиентам эффективнее проникать", - заверила Каспара.

Сначала оставьте средство на около 20 минут, в зависимости от продукта, после чего несколько минут помассируйте кожу головы кончиками пальцев, щеткой или силиконовым массажером.

"Вы стимулируете кровообращение, что усиливает приток крови для поддержания роста волос, а также разрыхляет загрязнения у корней, обеспечивая более глубокое очищение", - говорит Ванесса Окандо, трихолог и основательница Bessa Beauty.

Перед тем как зайти в душ, аккуратно расчешите волосы по всей длине, чтобы распутать их, пока пряди еще сухие и самые прочные.

Используйте тёплую воду - не горячую

Эксперты советуют выбирать теплую воду.

"Теплая вода - лучший выбор", - подчеркнула Окандо.

В то же время горячая вода может пересушить волосы и ускорить вымывание цвета из окрашенных волос, тогда как холодная не столь эффективна для очищения. Поэтому для этого используйте приятно тёплую воду, а в конце быстро ополосните волосы прохладной водой, чтобы разгладить кутикулу и придать блеск.

"Шампунь, который вы выбираете, должен соответствовать потребностям вашей кожи головы. Если у вас жирная кожа головы, избегайте средств с пометкой "увлажняющий" или "гидратирующий", поскольку они могут быстрее сделать волосы безжизненными или жирными. Вместо этого ищите средства с пометкой "балансирующий" или "для объема", - советуют в материале.

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