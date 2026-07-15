Древние дворцы и бирюзовые бухты: как выглядит греческая жемчужина, где создали 'Одиссею'

Считается, что Гомер, живший около 2800 лет назад, хорошо знал эти места.

Сегодня мало что нарушает покой Мессении - региона на юго-западе Греции, где создавали знаменитую "Одиссею". Здесь простираются бирюзовые заливы, горные монастыри, заснеженные вершины и оливковые рощи, в которых растет около 16 миллионов деревьев, пишет автор Daily Mail Джон Джимлетт, посетивший эту греческую жемчужину.

Однако в марте 2025 года казалось, будто Троянская война разгорелась вновь. Правда, на этот раз причиной послужил не гомеровский эпос, а съемочная группа Кристофера Нолана, прибывшая сюда для работы над фильмом "Одиссея" с бюджетом 250 миллионов долларов, поясняет издание.

На побережье залива Наварино разместились около 350 членов съемочной группы и примерно 100 единиц техники. Здесь строили декорации чудовищ, устраивали искусственные пожары и активно привлекали местных жителей к массовым сценам.

Видео дня

"Я играл пастуха, а ещё пророка", - рассказал один из местных жителей.

Место, которое хорошо знал сам Гомер

Мессения идеально подходит для экранизации "Одиссеи". Считается, что Гомер, живший около 2800 лет назад, хорошо знал эти места.

Гидом автора стала археолог Гели из компании Cox & Kings. Она носила с собой экземпляр "Одиссеи" и во время экскурсии показывала обломки керамики почти гомеровской эпохи и обсидиан, из которого когда-то затачивали наконечники стрел.

По сюжету эпоса Одиссей, роль которого в фильме исполняет Мэтт Деймон, после Троянской войны пытается вернуться к своей жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй). Из-за встреч с чудовищами, нимфами и великанами его странствия по Средиземному морю длятся десять лет.

Часть событий "Одиссеи" связана именно с заливом Наварино. Здесь можно искупаться на пляже, где, согласно легенде, высадился сын Одиссея Телемах, которого в фильме играет Том Холланд. Именно здесь он встретил "мудрого царя Нестора".

Рядом расположена огромная пещера Нестора, а также - остатки его дворца. По преданию, царь был необыкновенно богат и отправил в Трою "90 чёрных кораблей" примерно в 1200 году до н. э.

Хотя дворец сгорел вскоре после Троянской войны, он до сих пор производит впечатление роскошной резиденции. Особое внимание привлекают тысячи бокалов, вмурованные в пол парадного зала.

Венецианские и османские крепости

За три тысячи лет вокруг залива многое изменилось. Здесь появились две огромные крепости, за которые веками сражались венецианцы и османы.

Палеокастро ("Старый замок"), строительство которого началось в 1278 году, расположен на высоком холме и открывает панорамный вид на гомеровский мир.

Вторая крепость - Неокастро, возведенная в 1573 году над городком Пилос. Ее стены простираются почти на полтора километра, а бывшая османская мечеть ныне превращена в церковь.

Пилос - город, который понравился бы Гомеру

Пока актеры фильма жили в гольф-комплексе дальше вдоль побережья, автор путешествия поселился в Пилосе. Узкие улочки здесь стремительно спускаются к морю, а через город проходит средневековый акведук.

Вечером жители собираются на центральной площади: играют в кости, пьют вино и выгуливают собак. По словам автора, такая атмосфера наверняка понравилась бы самому Гомеру.

Автор рассказывает, что остановился в отеле Karalis Beach Hotel, построенном в 1970-х годах. Перед началом съемок в одном из его люксов жил Кристофер Нолан.

Местные жители до сих пор вспоминают съёмочный процесс. Одну из сцен с Мэттом Деймоном и циклопом снимали на пляже Войдокилия, который автор называет едва ли не самой красивой бухтой Европы.

Еще одну важную сцену сняли в Метоне, примерно в 11 километрах к югу. Здесь возвышается еще более внушительная крепость с отдельным замком на небольшом острове у берега - его также можно будет увидеть в фильме.

Работница местного ресторана рассказала, что именно здесь Том Холланд снимался в шлеме и облегающих доспехах.

Самая впечатляющая локация - Акрокоринф

Самым эффектным местом съемок автор называет Акрокоринф, расположенный в двух часах езды через Пелопоннес.

Крепость возвышается над скалистым холмом, а съемочная группа провела здесь две недели, возводя огромные троянские ворота, через которые герой Мэтта Деймона проходит в фильме.

Место, где история ощущается особенно близко

Автор признается, что покидал Мессению с сожалением. Голливудская команда уже уехала, но, по его словам, мало где в мире можно настолько остро ощутить близость событий, происходивших почти три тысячи лет назад.

Именно здесь античные легенды, древние дворцы и современное кино слились в одну увлекательную историю.

Сет-джетинг - что это такое

Напомним, путешествия к местам, где снимались популярные фильмы, давно стали глобальным трендом - так называемый "сет-джетинг" во многих случаях превращает обычные города в туристические хиты. Например, это произошло с Дубровником после "Игры престолов" и со швейцарским Изельтвальдом после корейских дорам.

Аналитики компании Holafly создали индекс Screen Tourism Forecast Index 2026, который оценивает потенциал стран по четырём критериям: популярность контента, "иконичность" локаций, туристический спрос и готовность инфраструктуры принимать гостей. Лидером рейтинга стала Южная Корея, в частности благодаря сериалу "Мы все мертвы". Среди главных бенефициаров также Испания - благодаря выходу третьего сезона "Дом дракона", Греция, где ожидается рост интереса на фоне премьеры фильма Кристофера Нолана "Одиссея".

Вас также могут заинтересовать новости: