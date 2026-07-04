В Сети завирусилось интервью 'путешественника во времени': он рассказал о будущем

Хотя рассказ этого мужчины не вызывает доверия, многим его прогноз кажется правдоподобным.

Самопровозглашённый "путешественник во времени", назвавший себя Александром Смитом, вновь оказался в центре внимания после того, как в интернете вновь стало популярным его интервью, записанное ещё в 2018 году. Как пишет издание DailyMail, мужчина утверждает, что побывал в 2118 году и вернулся с предупреждением о будущем человечества. При этом никаких надеждных доказательств в подтверждение своих слов он не предоставил.

По словам Смита, его история началась в 1981 году, когда он якобы уже уволился из ЦРУ и работал плотником. Он рассказал, что однажды к нему домой пришли двое мужчин в чёрных костюмах, которые представились сотрудниками американской разведки и предложили поехать с ними. Далее, как утверждает мужчина, его с завязанными глазами доставили на секретную подземную военную базу, где показали машину времени. Так, по словам Смита, он стал первым участником секретного эксперимента.

Рассказывая о якобы будущем, Смит описывал масштабный международный конфликт, который начался с локального противостояния между США и Северной Кореей, но приобрел глобальный характер после вмешательства России.

Видео дня

"Россия вскоре встала на сторону Северной Кореи, напряженность начала расти, и в конце концов были запущены ракеты", – утверждал Смит.

Последствия этого конфликта, по его утверждению, оказались катастрофическими, а саму войну, как он выразился, "некоторые могли бы назвать Третьей мировой". "Путешественник во времени" утверждал, что после этой войны человечество якобы объединилось, государственные границы утратили значение, а правителем мира стал искусственный интеллект.

Смит утверждал, что в 2118 году будет существовать лишь один мировой лидер – система искусственного интеллекта, которая, по словам людей будущего, более эффективно обеспечивает мир, безопасность и технологическое развитие, чем любой политик.

Кроме того, он описывал футуристические города с наклонными небоскребами, летающими транспортными средствами и роботами, которые почти не отличаются от людей и обладают такими же правами, как и они. Он также заявил, что технологии путешествий во времени станут доступны уже с 2028 года, а в том же году правительство США якобы официально признает существование разумных внеземных цивилизаций.

В одном из видео Смит демонстрировал размытую фотографию, которую назвал снимком города будущего. По его словам, "это была фотография из будущего, которую мне удалось принести обратно".

Несмотря на то, что интервью вновь привлекло внимание пользователей сети, DailyMail подчеркивает: нет никаких доказательств того, что Александр Смит работал в ЦРУ, совершил путешествие во времени или действительно побывал в 2118 году.

Реальные прогнозы на будущее

Как писал УНИАН, ООН прогнозирует, что население мира достигнет пика в середине 2080-х годов на уровне 10,3 миллиарда, после чего начнет постепенно сокращаться. Уже сейчас в более чем половине стран средняя рождаемость упала ниже уровня самовоспроизводства, а 63 государства, включая Китай, Германию, Японию и Россию, уже прошли свой демографический максимум.

Для США, Индии, Индонезии и Пакистана пик ожидается во второй половине века. В то же время в девяти странах Африки прогнозируется очень быстрый рост, и их население удвоится в период с 2024 по 2054 год.

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