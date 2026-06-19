Символы 'P+D' в белом квадрате: что требует от водителей этот европейский дорожный знак

За игнорирование требования этого знака водителям грозит большой штраф.

Дорожные знаки в Европе не полностью унифицированы, из-за чего в некоторых странах они могут запутать даже опытных водителей из соседних государств. В некоторых странах ЕС, включая Чехию, можно встретить знак с символами "P+D". В Antyradio рассказали о его значении.

Отмечается, что в Чехии на дорогах иногда встречается дорожный знак IP-13f. Это темно-синий прямоугольник с белым квадратом и черными буквами "P+D". Его значение вполне конкретно, а его игнорирование может обернуться неприятным финансовым сюрпризом.

Этот знак означает парковку, предназначенную исключительно для тех, кто намерен сразу же воспользоваться каршерингом (совместное использование автомобиля). Так власти европейских стран хотят поощрить водителей к совместным поездкам.

Видео дня

В издании отметили, что за неправильную парковку под знаком IP-13f в Чехии грозит штраф в размере от 1000 до 1500 чешских крон (от 2130 до 3195 грн).

Более того, в Чехии можно встретить и другие похожие знаки. Например, знак с символами "P+R" (Park and Ride), который обозначает парковку у узла общественного транспорта. Там можно оставить автомобиль и пересесть на трамвай или автобус.

Существует и знак с символами "K+R" (Kiss and Ride). Он обозначает краткосрочные места остановки у аэропортов и вокзалов, где можно на мгновение остановиться, чтобы проводить или встретить пассажира.

Для чего нужна кнопка с символом авто и изогнутой стрелкой

Ранее в Southern Living рассказали, для чего нужна кнопка с символом авто и изогнутой стрелкой. Чаще всего она расположена рядом с регуляторами кондиционера.

Эта кнопка отвечает за функцию рециркуляции воздуха. Она используется для поддержания прохлады в интерьере в жаркую погоду.

Вас также могут заинтересовать новости: